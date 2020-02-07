Сколько в Иркутской области зарабатывает машинист крана? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». В очередном обзоре редакция расскажет о зарплатах и вакансиях машиниста автокрана в Иркутской области. В январе-начале февраля на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлись сотни вакансий для этих сотрудников.

Машинист должен уметь управлять краном для подъема и перемещения грузов и обеспечивать монтажные и сборочные работы. Профессия, как правило, требует высокой квалификации и опыта. Без этой работы невозможно представить ни одну стройку, ни одно промышленное предприятие.

При этом соискатели должны знать, что существует несколько видов кранов, и в зависимости от них работодатель может предъявить определенные требования к навыкам. Башенный кран применяется при строительстве многоэтажных домов, мостовой – при погрузке железнодорожной и автомобильной техники, портовый – для разгрузки речного и морского транспорта, кран-балку используют на производстве. Наконец, самый распространенный – автомобильный кран, который применяют практически везде.

В Иркутской области крановщики в среднем получают около 70 тысяч рублей. При этом на лучшие доходы, по данным базы сайта Trud.com, можно рассчитывать в Братске – 100 тысяч рублей, наименьшие фиксировали в Усть-Илимске – порядка 40 тысяч рублей.

Представляем топ самых заметных предложений работы для крановщиков.

Лучшие предложения для иркутян – работа вахтовым методом. Среди них выделяется вакансия от ООО "Транспортная компания «Енисей»", которая обещает крановщикам 110-140 тыс. рублей. Один час тридцатидневной вахты оценивают в 363,64 рубля, смена длится 11 часов. Кроме того, соискателей ожидает суточная надбавка за вахту по 300 рублей.

Работать предстоит в Усть-Куте. «Дорога, проживание, СИЗ и питание за счет работодателя», – говорится в объявлении. Опыт работы на манипуляторе обязателен.

Нижневартовская «МегРусНефть» ищет иркутян для работы вдали от Приангарья – в Ханты-Мансийском автономном округе. Специалистам по управлению и обслуживанию спецтехники со стажем более трех лет обещают 120 тыс. рублей в месяц.

Из вахтовых вакансий, наконец, обращает на себя внимание множество предложений от «Газстройпрома» – дочерней компании «Газпрома», структур Газпромбанка и нескольких физических лиц. Фирма срочно ищет машинистов автомобильного крана седьмого и восьмого разрядов на стройку некоторых объектов газопровода «Сила Сибири» в Якутии. Обещают от 110 тыс. рублей, а также проезд из базового города, питание и проживание в «вагон-городке» за счет работодателя.

В самом Иркутске ООО «Спецтрансавто» ищет машиниста, способного работать на различных видах кранов. Он займется не только строительно-монтажными работами, но и транспортировкой различных грузов, в том числе «при выполнении лесозаготовительных работ». Крановщику обещают 60 тысяч рублей в месяц.

И завершим обзор одной из наименьших предлагаемых зарплат. 22 тысячи рублей предлагает «Механизированная колонна №22», которая входит в «Спецпостотрест» – филиал АО «Росжелдорстрой», связанного с «РЖД». За эти деньги машинист автомобильного крана пятого разряда будет работать на территории завода и перемещать готовую продукцию. Из требований – только среднее профессиональное образование и удостоверение на право управления краном.

Чтобы стать высококлассным крановщиков, в первую очередь, нужен серьезный опыт.

Машинистов крана готовят профессионально-технические училища, колледжи или техникумы. По данным сайта «Учеба.ру» , в России специальные программы обучения крановщиков предусмотрены в 20 учреждениях. Но и в других техникумах зачастую есть смежные специальности, связанные с подобной техникой. Поэтому главное для высококвалифицированного специалиста здесь не только корочки и права, но и бесценный опыт.

Главный плюс работы по этой специальности – ее чрезвычайная востребованность. Спрос на квалифицированных крановщиков не ослабевает. Зарплаты тоже получаются существенно выше средних по региону – для Иркутской области, например, разница может составлять и 2 и 2,5 раза.

К минусам необходимо отнести огромную ответственность и перед коллективом, и перед проверяющими органами, которые должны следить за крупными строительными и производственными объектами. Крановщики в прямом смысле рискуют своими и чужими жизнями на работе.

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