Сколько в Иркутской области зарабатывает мастер маникюра? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». Сегодня редакция расскажет о зарплатах и вакансиях мастера по маникюру в Иркутске. В начале декабря на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось почти четыре десятка вакансий для такого специалиста.

Мастер маникюра – специалист по уходу за ногтями и кожей рук. Занимается их гигиеной и внешним видом. Также этот специалист может делать педикюр.

Представляем топ самых заметных предложений работы для мастеров по маникюру в Иркутске.

Мастера ногтевого сервиса ищет ООО «Денница». В компании будут рады ответственному, чистоплотному, доброжелательному сотруднику, умеющему работать в команде. Трудиться нужно будет по сменному графику. Зарплата – от 35 до 50 тысяч рублей. Рабочее место находится на Советской, 59.

Открыта вакансия мастера маникюра и педикюра в салоне красоты Bomond на ул. Чехова, 2. В списке обязанностей – качественное предоставление услуг, контроль за наличием материалов, обеспечение чистоты и порядка на рабочем месте. Важно иметь опыт работы в сфере красоты от одного года, быть аккуратным, инициативным, чистоплотным и иметь желание зарабатывать. Размер заработной платы обсуждается на собеседовании. Важно, что в салоне имеется своя база клиентов.

Свободно место мастера маникюра в парикмахерской микрорайона Второй Иркутск. Сотрудник нужен «на аренду». Главные условия – опыт работы и наличие санкнижки. «В парикмахерской сделан очень хороший ремонт. Оборудование все новое, хорошая проходимость», – отмечается в объявлении.

Ищут мастера по маникюру и в элитном спа-салоне «ION SPA CENTER» на остановке Типография. Нужно уметь проводить гигиеническую чистку ногтей на пальцах рук и ног, очищать наросты на ступнях, проводить массаж кистей рук и стоп ног, наращивать ногти и работать с лаком. Зарплата здесь – 30 тысяч рублей.

Для успешной работы мастером по маникюру необходимо иметь чуткие пальцы, хорошую координацию движений, мелкую моторику, нормальное цветовосприятие, способность к кропотливому труду, умение находить контакт с разными людьми.

Помимо этого нужно учитывать, что мастер должен разбираться в современной ногтевой моде, знать, как проводится массаж и спа-процедуры для рук, обладать знаниями о свойствах разных материалов, которые используются как украшения. Также важно уметь рисовать, знать материалы для наращивания ногтей, строение и свойства ногтей и кожи, чтоб порекомендовать эффективные способы ухода за ними. Наконец, не обойтись без основ дерматологии для определения разных заболеваний этой части тела. Мастер также обязан соблюдать правила санитарии и гигиены, знать, как оказывать первую медицинскую помощь в случае травмирования. Обучиться этому можно на специализированных курсах.

В этой профессии существуют положительные и отрицательные стороны. Поэтому перед тем, как выбрать работу в этой сфере красоты, следует все тщательно обдумать и взвесить все «за» и «против».

К плюсам можно отнести востребованность профессии и, как следствие, возможность самостоятельно выбирать место работы. Также явными преимуществами станут короткий срок обучения и возможность профессионального роста. Но предостаточно и минусов. Во-первых, сперва придется потратить много денег для приобретения необходимых материалов и оборудования. Для работы на дому это, безусловно, понадобится, но и многие салоны требуют специалистов со своими инструментами. Еще одним минусом является сидячая работа. Такое положение тела неблагоприятно влияет на позвоночник и мышцы. Наконец, надо учитывать, что мастерам маникюра часто приходится иметь дело с агрессивными химическими веществами. Вдыхание паров лаков, растворителей и других веществ плохо влияет на здоровье.

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