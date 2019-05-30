Сколько в Иркутской области зарабатывает мастер отделочных работ? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». Сегодня редакция расскажет о вакансиях для мастера-отделочника в Иркутской области. В апреле-мае на порталах workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru появилось около трёх десятков вакансий для таких специалистов. Мастер отделочных работ – это профессия, которая включает в себя сразу три специальности: маляр, штукатур и облицовщик. Именно этот специалист является самым ключевым звеном во время проведения финишных ремонтных работ. Мастер по отделке занимается выравниванием и подготовкой поверхностей, оштукатуриванием, разметкой поверхности под облицовку плиткой, окраской, поклейкой и художественной отделкой. В среднем мастер по отделке в Иркутске может рассчитывать на зарплату в размере 90 тысяч рублей в месяц, выяснил Телеинформ. Самое высокое денежное вознаграждение среди актуальных вакансий – у компании «ГазАртСтрой». Предприятие занимается проектами по обустройству Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, являющегося ресурсной базой магистрального газопровода «Сила Сибири». Вахтовым методом здесь можно заработать в месяц от 80 тысяч рублей. Самое низкое зарплатное предложение для отделочника этой весной – в компании «Связьстройкомплекс-Байкал». Здесь в месяц можно рассчитывать только на 14 тысяч 600 рублей. Представляем открытые предложения для отделочников в конце этой весны. Компания «ППМ-Иркутск» ищет мастера строительного участка для работы на севере Иркутской области. Здесь будут рады видеть соискателя с опытом работы не менее трёх лет и средне-техническим или высшим образованием. Предстоит заниматься организацией процесса производства работ на строительном участке – устройством инженерных сетей, расстановкой рабочих и бригад, приемкой материалов и не только. Важно уметь читать чертежи, вести строительную документацию, владеть в совершенстве ПК и уметь работать с нивелиром. В месяц при выполнении всех условий можно получить на руки от 60 до 80 тысяч рублей. Фирма занимается производством и продажей пенополимерминеральной изоляции (ППМ-изоляции) для тепловых сетей c 2010 года. С 2005 по 2008 год команда занималась проектом завода по производству предизолированных трубопроводов в ППУ-изоляции. Продукция завода применяется в энергосистемах Забайкальского, Красноярского, Хабаровского краев, Иркутской, Амурской, Сахалинской и Новосибирской областей. Открыто место отделочника в компании «Сибирский технический арсенал». Необходимые требования – среднее образование и опыт как минимум год. В список обязанностей входит косметический и капитальный ремонт, евроремонт, штукатурные малярные работы, кладка кирпича и блоков, устройство перегородок, установка дверей, окон, витражей, устройство стяжек, наливных полов, а также укладка пола плиткой, паркетом, ламинатом. Зарплата – 25 тысяч рублей в месяц. Следующая в списке – строительная компания «Гранди». Подразделению ремонтно -отделочных работ требуется мастер-прораб для ремонта квартир и домов. «Мы преимущественно занимаемся дизайнерскими и премиальными ремонтами помещений, соответственно нам нужен сотрудник, понимающий, что такое качественный продукт и уделяющий огромное внимание мелочам. Если Вы получаете удовольствие от процесса строительства, от качественного выполнения работы, внимательны и требовательны к подчинённым, и разделяете ценности здорового подхода к клиентам, то добро пожаловать в нашу команду», – говорится в объявлении. Судя по всему, в этой компании очень тщательно подбирают сотрудника. Отбор подходящих кандидатов ведётся в три этапа – отклик на сайте, личное общение с руководителем и затем уже выполнение тестового задания. В месяц обещают платить от 30 до 100 тысяч рублей. Рабочее время не нормировано, предупреждает работодатель. Мастер отделочных работ — это человек с высшим образованием по строительной специальности. На этой должности может работать инженер-сантехник, инженер-строитель, инженер-электрик или архитектор. Соответствующее образование получают в высших технических учебных заведениях. К плюсам профессии отделочника можно отнести достойную заработную плату, востребованность на рынке труда, возможность распоряжаться своим временем, перспективы карьерного роста и возможность организации своего дела. Главным минусом работы отделочником является то, что это, в первую очередь, тяжёлый физический труд. Строительство и отделка – такие сферы, в которых работу нужно выполнять максимально качественно, особенно, если речь идёт об исполнении муниципальных контрактов. Этой истине, очевидно, не следовали рабочие в Куйтунском районе. Они занимались строительством жилья для детей-сирот. Прокуратура обнаружила, что застройщик не только сорвал сроки сдачи объектов, но и выполнил работы, в том числе, отделочные, некачественно. Материалы проверки прокуроры направили в следственные органы. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

иркутянин на работе

приоритет иркутск Тэги: View the discussion thread.