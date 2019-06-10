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11.06.2019

Сколько в Иркутской области зарабатывает медицинский представитель? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». Сегодня редакция расскажет о вакансиях для медицинского представителя в Иркутской области. В мае-начале июня на порталах workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru появилось около двух десятков вакансий для таких специалистов.

Медицинский представитель – это человек, который занимается налаживанием контактов фармацевтических компаний с медицинскими учреждениями и лечащими врачами. Главная цель работы заключается в том, чтобы склонить врача прописывать именно тот препарат, который он в данный момент продвигает. Основной причиной, по которой эта профессия получила широкое распространение в России — это официальный запрет рекламы лекарств, которые отпускаются по рецепту доктора.

В Иркутске медпредставитель в месяц может рассчитывать на зарплату в размере 41 тысячи рублей, сообщает SuperJob.

Самую большую зарплату – до 60 тысяч рублей – медицинскому представителю предлагает красноярская компания «Контакт». Самое низкое зарплатное предложение – у компании «Мединкон», которая занимается распространением препарата для купирования и профилактики острых приступов подагры. При условии частичной занятости в этой фирме можно заработать в месяц от 5 до 10 тысяч рублей.

Компания ЗАО «Трансатлантик Интернейшнл» ищет медицинского представителя с опытом не менее года для продвижения лекарственных препаратов и выполнения плана продаж. Предстоит наносить визиты в аптеки, к врачам поликлиник, к руководителям лечебных учреждений, представлять препараты компании и саму компанию. Также важно «постоянно расширять свои знания о препаратах компании и продукции конкурентов, принимать участие в тренинговых программах и вести отчётность. В компании будут рады соискателям, которые обладают такими качествами, как энергичность, коммуникабельность и настойчивость. За пятидневку в этой фирме можно заработать 50 тысяч рублей и больше.

Фирма работает на рынке лекарственных препаратов России с 1993 года. Приоритетным направлением является импорт лекарственных препаратов и продвижение их на российском рынке. Деятельность фирмы направлена на оказание помощи производителям лекарственных и косметических средств и биологически активных добавок в сфере продвижения, регистрации и сертификации продукции.

Требуется медицинский представитель компании «Фармасинтез». В список обязанностей также входит выполнение плана продвижения, поддержание отношений с врачами, нанесение визитов, анализ информации и ведение отчётности. Потребуется личный автомобиль. Работодатель готов компенсировать затраты на ГСМ, сотовую связь и интернет. За выполненный план здесь обещают в месяц 50 тысяч рублей.

АО «Фармасинтез» работает на рынке лекарственных препаратов с 1997 года, деятельность компании ориентирована на разработку и производство лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ/СПИД, онкология и заболевания крови. Компания является одним из крупнейших производителей антибиотиков в России.

Ещё одна вакансия – у «Лабораторной службы Хеликс». Здесь будут рады видеть медпредставителя, который будет заниматься продвижением услуг. Нужно будет рассказывать о проводимых анализах и гибкой системе для клиентов. Также предстоит плотно работать с врачами, вести клиентскую базу данных, отчётность и выполнять плановые показатели. Необходимые требования для работы – медицинское, биологические, фармацевтическое или химическое образование, личный автомобиль и хорошее владение ПК. Компания основана в 1998 году и является одним из лидеров рынка частной лабораторной диагностики в России. Конкуренцию ей составляет, в том числе, «Инвитро». Размер зарплаты оглашается на собеседовании.

Для работы медицинским представителем понадобится медицинское или фармацевтическое образование. Кроме того, нужно уметь эффективно продвигать товары, выстраивать партнерские отношения с разными людьми, вести переговоры, владеть техникой эффективных презентаций, планировать свою работу, хорошо владеть ПК и знать медицинскую сферу. Медицинский представитель должен постоянно обновлять свою базу знаний, участвовать в разных симпозиумах, выставках, конференциях, встречаться и проходить мастер-классы у экспертов.

Эта профессия является довольно престижной, при постоянной занятости можно неплохо зарабатывать. К тому же к фиксированной зарплате чаще всего добавляются проценты с продаж. Экстравертам понравится возможность общения с большим кругом людей. Для интровертов эта специальность, скорее, в принципе не подойдет. К минусам можно отнести стрессовый характер работы и постоянные разъезды.

Отметим, направление «Медицина, фармацевтика» уже несколько лет стабильно входит в число самых востребованных на рынке труда в Иркутске. С начала 2019 года 7% от всех вакансий, размещенных работодателями, приходилось на эту сферу. Самыми востребованными специалистами стали лечащие врачи (35% вакансий), врачи-эксперты (25%) и младший и средний медицинский персонал (23%).

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