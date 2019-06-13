Сколько в Иркутской области зарабатывает менеджер-логист? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». Сегодня редакция расскажет о такой специальности, как менеджер-логист. В мае-начале июня на порталах workscan.ru, superjob.ru , rabota.yandex.ru появилось около шести десятков вакансий для таких специалистов. Профессия менеджер по логистике появилась на рынке труда не так давно, но уже успела стать весьма и весьма востребованной. Сегодня ни одна крупная компания не представляет своего существования без менеджера по логистике. Особенно востребованы такие специалисты в фирмах, которые занимаются грузоперевозками. В Иркутске менеджер по логистике в среднем может рассчитывать на зарплату в размере 35 тысяч рублей в месяц, выяснил Телеинформ. Наибольшую зарплату предлагает ООО «Регион». Здесь логист может рассчитывать на заработок в размере 100 тысяч рублей в месяц. Наименьший оклад – в фирме «СибАвтоГруз». Здесь можно рассчитывать на 25 тысяч в месяц. Представляем ТОП-5 вакансий начала лета. Петербургская компания «Аванта» ищет менеджера по логистике железнодорожных перевозок. Фирма имеет несколько филиалов, и в Иркутске располагается один из них. Предприятие оказывает полный комплекс услуг по обслуживанию и ремонту промышленного оборудования и инженерных систем. Предполагается, что менеджер по логистике будет заниматься поиском потенциальных клиентов, продажей услуги «железнодорожные перевозки в собственных полувагонах», приемом и обработкой заказов клиента, ведение отчетности и клиентской базы. В компании будут рады внимательному, усидчивому и оперативному соискателю с высшим образованием и опытом не менее трёх лет. Он должен быть уверенным пользователем программ «Этран», «Rail-Тариф», 1С. Зарплата – от 40 тысяч рублей. Требуется менеджер по транспортной логистике и Группе Полипластик. В числе обязанностей – мониторинг рынка транспортных услуг, заключение договоров на транспортные услуги, обработка запросов коммерческих предложений, контроль груза в пути и ведение отчётности. Работодатель подчёркивает, что важно знать и уметь применять на практике нормы транспортного законодательства и транспортного документооборота. Зарплата здесь – от 35 тысяч рублей на руки. Бонусом станут ежеквартальные премии. Предприятие является крупнейшим в СНГ производителем полимерных трубопроводных систем для наружных сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения, ГВС и отопления. Группа компаний «СОЮЗСНАБ» ищет менеджера-логиста для обеспечения филиала необходимым для работы ассортиментом продукции. Важно уметь создавать условия для доставки товара клиентам филиала, работать с первичной документацией, договорами и собирать заявки. Взамен обещают белую зарплату от 30 тысяч рублей. «СОЮЗСНАБ» – крупнейший российский холдинг на рынке поставок и производства пищевых ингредиентов для предприятий России, стран ближнего и дальнего зарубежья с почти 30-летней историей. Также фирма ищет менеджера по продажам и наладчика менеджера пищевого оборудования. Группа компаний «ВостСибСтрой» объявила конкурс на вакантное место ведущего менеджера по логистике с зарплатой 40 тысяч рублей в месяц. Здесь будут рады соискателю с высшим экономическим или техническим образованием, который будет работать с поставщиками и контролировать качество и цены на поставляемую продукцию, а также следить за сроками поставки материалов на строительные объекты. Рабочее место находится в районе Лисихи. Официальное трудоустройство. Наконец, замыкает ТОП вакансия в фирме ООО «Терминал». Компания оказывает полный комплекс транспортно-экспедиционных услуг по всей территории России и странам СНГ. Сюда требуется менеджер по транспортной логистике, который займётся активным поиском грузовладельцев, ведением переговоров с руководителями компаний, контролем груза в пути и ведением отчётности. Зарплата – от 35 тысяч рублей на руки. Основная задача логиста – доставить товар из одной точки в другую, при этом затратив минимум времени и финансов. Логисту важно соблюдать сроки поставок, следить за сохранностью грузов. Для этого заранее нужно тщательно разработать схему поставки. Для этого нужно постоянно анализировать рынок, искать поставщиков, контролировать закупки, отслеживать перемещение товаров, сокращать издержки. Для работы менеджером по логистике нужно обладать такими качествами, как коммуникабельность, внимательность и стрессоустойчивость. Кроме того, важно не терять самообладания. Эта специальность появилась в вузах с 2010 года, и любой работодатель будет рад дипломированному специалисту. Подойдет и просто такое направление, как «логистика». К плюсам специальности можно отнести то, что она очень востребована. На рынке наблюдается острый дефицит менеджеров по логистике, поэтому потенциальные кандидаты имеют высокие шансы. Другое преимущество этой специальности – разнообразная деятельность. Такая работа подойдет тем, кто не любит сидеть в офисе. К минусам можно отнести колоссальную ответственность. Менеджер по логистике должен быть предельно внимателен во время работы. Ошибка может дорого обойтись его компании, что приведет к потере прибыли или испорченной репутации. Ещё один существенный недостаток профессии – отсутствие карьерных перспектив. Другие новости по теме: Сколько в Иркутской области зарабатывает кладовщик? Обзор зарплатных предложений

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