Сколько в Иркутской области зарабатывает менеджер по персоналу? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». На этот раз редакция решила рассказать о вакансиях и заработках для менеджера по персоналу в Иркутской области. В общей сложности на сайтах superjob.ru и rabota.yandex нашлось больше 150 предложений для этих специалистов. Менеджер по управлению персоналом (HR-специалист) – многофункциональный сотрудник, основная задача которого заключается в поиске и подборе кадров для предприятий и организаций. Для получения этой специальности можно выбрать любой вуз, который дает подготовку по курсу «Менеджмент». Хорошие HR-специалисты выходят как из экономических, так и из гуманитарных высших учебных заведений (психология, социология). Оклад HR-менеджера варьируется от 20 до 80 тысяч рублей. Одно из самых привлекательных предложений для этого специалиста в начале осени-2019 – в курьерской компании СДЭК. Здесь в месяц можно заработать до 60 тысяч рублей. А вот в ассоциации «Байкальская виза» рядовому менеджеру по подбору персонала в месяц можно рассчитывать на 25 тысяч рублей, а ведущему – на 30-40 тысяч рублей, следует из объявления о работе. Представляем наиболее привлекательные вакансии. Открыта вакансия менеджера по подбору персонала в компании «Слата». Здесь ищут сотрудника, который будет заниматься подбором линейного персонала на магазины, проведением собеседований, контролем адаптации сотрудников и работой с отчетностью (внутренними показателями укомплектованности и т.д.) В числе требований – высшее образование (желательно управление персоналом/психология) и уверенное владение компьютером. А вот опыт работы не столь важен, но, разумеется, будет являться преимуществом при отборе кандидата. В любом случае, компания гарантирует профессиональное обучение. Зарплата в ГК «Слата» – 32 тысячи рублей. Крупная торговая компания «Транс Байкал» (имеет широкую сеть розничных магазинов "Фикс Прайс") ищет менеджера по подбору персонала с опытом от 3 до 6 лет. Работать предстоит много – в список обязанностей входит организация отбора, набора и найма персонала, анализ текучести кадров, поиск методов борьбы с текучкой, подготовка штатного расписания предприятия, оформление личных дел сотрудников, выдача по требованию работников справок и копий документов, проведение операций с трудовыми книжками, ведение учета отпусков. Также нужно работать с корреспонденцией и вести документооборот. Естественно, что работодатель хотел бы видеть сотрудника, который умеет работать в режиме многозадачности. В случае успешного выполнения всей работы в месяц здесь можно рассчитывать на 45 тысяч рублей. Зарплату от 35 до 40 тысяч рублей предлагает опытному менеджеру по подбору персона «Объединенная компания "Русал"». Эта вакансия подойдет тем, кто не боится вести кадровое администрирование (в штате предприятия – 140 человек), контролировать трудовую дисциплину, заниматься ведением отчетности (в том числе вести воинский учет сотрудников). В списке требований – отличное знание трудового законодательства, владение программой MS Office, знание 1С 8.3, желательно – программы документооборота. Бонусами станут полный соцпакет и корпоративные льготы. Сеть фитнес-клубов World Class также ищет человека, который будет заниматься подбором сотрудников. «Отдел кадров самой лучшей сети фитнес-клубов нашего города ищет в свою команду фею, волшебницу, умницу, которая возьмет в свои надежные руки ответственный участок работы – кадровое делопроизводство! Обещаем заботиться и поддерживать, а взамен просим о точном исполнении задач, правильном ведении КДП, доброжелательности и терпения к сотрудникам». Рабочее место находится в микрорайоне Солнечный. Также работодатель обещает бесплатные занятия в пяти фитнес-клубах сети, зарплату без задержек (32 тысячи рублей). «Леруа Мерлен Восток» ищет в свою команду рекрутера с опытом не менее года. Ему предстоит заниматься подбором руководителей разных уровней (города Иркутск, Улан-Удэ, Хабаровск, Владивосток). Искать сотрудников нужно будет по всем возможным источникам: прямой поиск, работные сайты, социальные сети, мобильные приложения, мессенджеры, профессиональные сообщества, поиск по компаниям, нетворкинг. Также в списке обязанностей – работа с существующей базой кандидатов, мониторинг рынка труда, сопровождение выхода сотрудников и участие в HR-мероприятиях. Размер зарплаты будет обсуждаться на собеседовании. Отметим, что такая профессия, как менеджер по подбору персонала, требует высокого уровня самоорганизации, умения ориентироваться в современных методиках мотивации и обучения персонала. Также специалист должен обладать уверенностью в собственных силах, хорошо поставленной грамотной речью, коммуникабельностью, беспристрастностью и чувством такта. К плюсам работы в этой сфере можно отнести востребованность (компаний, нуждающихся в квалифицированных менеджерах по подбору и работе с персоналом, очень много), довольно-таки неплохой оклад и возможность карьерного роста. Минусами могут стать большая загруженность и необходимость общения с большим количеством людей. Читайте также: • Сколько в Иркутской области зарабатывает логопед? • Сколько в Иркутской области зарабатывает моторист? Обзор зарплатных предложений • Сколько в Иркутской области зарабатывает специалист технической поддержки? Обзор зарплатных предложений Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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