Сколько в Иркутской области зарабатывает менеджер по развитию? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». Сегодня редакция расскажет о зарплатах и вакансиях менеджера по развитию в Иркутске. В начале декабря на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашелся почти десяток вакансий для такого специалиста. Менеджер по развитию – это специалист, который планирует варианты развития компании, занимается изучением рынка и перспектив его освоения, а также разрабатывает новые планы расширения деятельности. Именно этот человек в компании наращивает базу потенциальных клиентов, следит за выполнением проектов и принимает участие в ведении переговоров. Представляем топ самых заметных предложений работы для менеджеров по развитию в Иркутске. Открыта вакансия менеджера по развитию в развлекательном комплексе «Мираж». Специалисту предстоит заниматься поиском и привлечением гостей, подготовкой презентаций, ведением переговоров. Также необходимо проводить выезды к клиентам и заключать с ними договоры, вести отчетность и выполнять план продаж. В случае выполнения всех ТЗ в месяц здесь можно рассчитывать на зарплату от 40 тысяч рублей. Для успешной работы понадобится опыт в аналогичной сфере не менее двух лет. Еще одна вакансия менеджера по развитию – в компанию «ПТК ИА», которая управляет загородным торговым центром «Новая Дача» на 12 км Байкальского тракта. «Для нас важно, чтобы Вы, как и мы, разделяли ценности личные и профессиональные, умели выстраивать отличные взаимоотношения с коллегами и сотрудниками компании, понимали, как вы можете влиять на доход компании и что нужно предпринять для того, чтобы достичь общей цели», – отмечается в объявлении. Из бонусов работы здесь – обучение за счет компании у лучших тренеров, дружный персонал, скидки на продукцию ТЦ до 50 процентов. Опыт для работы здесь нужен небольшой – от одного года. Зарплата – от 40 тысяч рублей. Открыт конкурс на вакансию менеджера по развитию и на «Почте России». В списке поставленных задач – обучение сотрудников филиалов, контроль за его качеством, организация наставничества и стажировок. Другими словами, «Почте России» нужен человек, который будет учить операторов «хорошо работать». Требования при этом немаленькие: у специалиста хотят видеть педагогическое, психологическое, или экономическое образование, также у него должен быть хороший навык работы на ПК, опыт разработки учебных планов, программ и опыт проведения тренингов. Желательно знать закупочные процедуры. Из личных качеств пригодится уверенность, отличные коммуникативные навыки, грамотная речь, умение располагать к себе, стрессоустойчивость, внимательность, собранность, многозадачность. Важно не бояться публичных выступлений. Денежное вознаграждение для этого специалиста – до 21 тысячи рублей. Для успешной работы менеджером по развитию необходимо иметь высшее образование по специальности, а кроме того, не помешают знания по психологии, основам рекламы и кадровому делу. Также менеджер по развитию должен владеть иностранным языком, поскольку переговоры не всегда проходят на русском языке. В этой профессии существуют положительные и отрицательные стороны. Поэтому перед тем, как выбирать сферу менеджмента, следует все тщательно обдумать и взвесить все «за» и «против». К плюсам можно отнести то, что знания менеджмента позволят работать в различных сферах деятельности. Кроме того, менеджеры, как правило, неплохо зарабатывают, и назвать их работу рутинной (если речь идет именно о менеджменте развития) нельзя. А к минусам можно отнести стрессовый характер работы, сумасшедший график, ответственность за принятие решений и, наконец, большую конкуренцию на рынке труда за достойную вакансию. Читайте также: • Сколько в Иркутской области зарабатывает оператор? • Сколько в Иркутской области зарабатывает аниматор? • Сколько в Иркутской области зарабатывает страховой агент? Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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