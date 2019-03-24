Сколько в Иркутской области зарабатывает менеджер по туризму? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает следить за ситуацией на рынке труда Приангарья. Начинается весна, а значит пора искать путешествия, поэтому редакция расскажет о вакансиях для менеджера по туризму в Иркутской области. В марте в свободном доступе на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru удалось найти около 40 предложений о работе. В Приангарье туристический менеджер может рассчитывать в среднем на 25-30 тысяч рублей в месяц, следует из объявлений на самых популярных сайтах поиска работы. Самая низкая зарплата составит около 10 тысяч, самая высокая — 90 тысяч рублей. Но многое зависит от активности соискателя и сезонных предложений. Менеджеры по туризму должны работать напрямую с клиентами, желающими провести отпуск как можно ярче и полноценнее. Они подбирают туры, наиболее выгодные по оплате, срокам и качеству предложения перелетов, проживания и трансфертов. Специалисты должны озаботиться страховкой для отдыхающих и знать самые важные мелочи о местах отдыха, будь то северная часть Байкала, лучшие места Восточных Саян или задворки Китайской Народной Республики. Самое лучшее предложение на иркутском рынке объявила компания «Анекс Тур» (юрлицо — ООО «Майями Турс»). Компания ищет человек для работы в районе сквера Кирова и обещает 30-90 тысяч рублей «на руки». Менеджер должен будет подбирать туры, авиабилеты, обрабатывать телефонные заявки, отвечать клиентам онлайн, составлять договоры и готовить все необходимые для путешествий документы. «Знание таких направлений, как Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция и других стран, отельной базы, умение пользоваться основными поисковыми системами - обязательно. Опыт личных путешествий приветствуется», — говорится в объявлении. Оклад в «Анекс Тур» обещают в размере 15 тысяч рублей. Основная часть дохода идет за счет процентов от продаж. Здесь гарантированы «рекламные туры» по желанию, соискателей также ожидает двухмесячная стажировка. ООО «Русское путешествие», которое принадлежит Чжану Минлуну, ищет человека со знанием китайского языка. Соискатель должен знать Иркутскую область как свои пять пальцев, быть коммуникабельным и пунктуальным. Офис находится рядом с центром города — на Фридриха Энгельса, 8Б. Менеджеру готовы платить 20-60 тысяч рублей. Работодатель уверяет, что в среднем за месяц выходит около 40 тысяч рублей, и «гарантирует» поток клиентов. Компанию, которой владеет гражданин Минлун, возглавляет гражданка Екатерина Ван. Компания «Мир» гарантирует своему менеджеру абонемент в тренажерный зал и поездки в ознакомительные туры за счет работодателя. Соискателям обещают 25-45 тысяч рублей опять же «на руки». Необходим личный опыт путешествий, знание основных туристических направлений и опыт работы от года. Группа компаний «Истлэнд» ищет менеджера по туризму с зарплатой от 20 тысяч рублей. От сотрудника требуются базовое знание английского языка, доброжелательность, высшее или неоконченное высшее образование, умение вести отчетность в системах CRM и 1C. Здесь профиль будет касаться исключительно туров на Байкале. «Осуществляет отбор поставщиков, оказывающих услуги по размещению, питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию туристов, — описывает «Истлэнд» требования к соискателю. — Оформляет заявки, контролирует оплату выставленных счетов поставщиков, проводит контроль за выполнением обслуживания, собирает обратную связь от клиентов о проведенном обслуживании». «Истлэнд» напоминает, что является крупнейшим туристическим холдингом региона и обещает «белую» зарплату. Самые маленькие зарплатные предложения в сфере туризма оказались у помощников менеджеров. Например, компания «Персона-Тур» обещала на условиях полной занятости 10 тысяч рублей за ведение переговоров с клиентами, ведение внутренней документации и работу с туроператорами. Менеджеру в ООО «Фортуна Групп» предложили от 15 тысяч рублей за привлечение новых клиентов и продажу путевок также при полной занятости. У работы менеджером по туризму есть несколько важных бонусов: гибкий рабочий график, реальная возможность путешествовать, работа с открытыми данными, не требующая каких-то специальных знаний и навыков. В то же время специалистам необходимо уметь постоянно быть, что называется, «на позтивной волне» для общения с переменчивыми клиентами. Менеджеры должны быстро оценивать любую потенциально конфликтную ситуацию с перевозчиками или отелями, чтобы путешественник не ушел к конкурентам из-за форс-мажора. Главное помнить — всё поправимо, а клиент, которого нужно встретить и обезопасить, всегда прав. Место менеджера по туризму стало одним из самых высокооплачиваемых в Иркутской области в октябре по версии сервиса HeadHunter — 50-96 тысяч рублей. В регионе нашлась вакансия, сравнимая по доходам с креслом замначальника юротдела, ведущего корпоративов и профессионального каменщика. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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