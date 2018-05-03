Сколько в Иркутской области зарабатывает менеджер проектов? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 03.05.18 (ИА «Телеинформ»), - «Телеинформ» продолжает следить за ситуацией на рынке труда Иркутска. Сегодня в рамках проекта «Иркутянин на работе» – обзор зарплатных предложений на должность менеджера проектов. Чтобы определить уровень заработка специалистов подобного профиля в Иркутской области, было рассмотрено свыше 20 вакансий на сайтах workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru.

Менеджер проекта отвечает за успешное выполнение проекта в указанные сроки и с необходимым качеством. В его обязанности входит контроль качества, сроков, требований и бюджета проекта, согласование планов и коммуникация с заказчиком, руководство проектной командой, ведение проектной и технической документации: календарных планов, технических заданий, функциональных требований и финансовых отчётов. Средняя рыночная зарплата менеджера проектов в Иркутске составляет 42000 рублей.

Доступ к должности открыт претендентам с высшим образованием (часто маркетинговой или экономической специальности) и стажем организационной работы не менее трёх лет. Специалист, впервые претендующий на место менеджера проектов, должен иметь навыки общего менеджмента, знать основы экономики, организации труда и управления персоналом, иметь опыт разработки плана проекта, анализа рисков, оптимизации бизнес-процессов и разработки графика работ. Начальный оклад будет колебаться в пределах 30-40 тысяч рублей.

Средняя зарплата претендента с опытом административной работы не менее трёх лет и профильным для проекта образованием составит от 40 до 50 тысяч рублей. На данном этапе пригодится глубокое знание отраслевой специфики и рынка, программного продукта MS Project, проектной методологии, навыки составления технической и проектной документации, подготовки презентаций и демонстрации широкой аудитории, самостоятельной подготовки организационно-распорядительных документов.

Рост дохода ждёт менеджеров с опытом руководящей работы не менее пяти лет. Богатый практический опыт в самостоятельном подборе команды проекта, формулировании целей и задач, делегировании полномочий, SWOT-анализе, разработки проектных документов и отчётов, agile-управлении, контроле выполнения работ на всех этапах, поиске клиентов и портфолио готовых проектов принесут значительную прибавку к заработку, который составит от 50 до 100 тысяч рублей.

Основными требованиями к личным качествам кандидатов при выборе профессии менеджера проектов в Иркутске станут ответственность, коммуникабельность, организаторские способности, внимательность к мелочам, дисциплинированность, аналитический склад ума и личная организованность. Особо ценятся специалисты со знанием иностранных языков. К плюсам традиционно относят востребованность профессии, а также высокий уровень оплаты труда. К минусам – высокий уровень личной ответственности и стрессовый характер работы.