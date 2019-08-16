Сколько в Иркутской области зарабатывает моторист? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». На этот раз редакция решила рассказать, на какой заработок может рассчитывать в конце этого лета моторист. В июле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось больше трёх десятков вакансий для этих специалистов. Мотористом называют рабочего, обслуживающего различные двигатели внутреннего сгорания. В круг обязанностей большинства мотористов входит контроль за нормальным функционированием мотора. Они ремонтируют, осматривают, смазывают и собственно запускают моторы. Наиболее высокий заработок для моториста этим летом предлагают традиционно на вахте – до 110 тысяч рублей. Наименьший заработок для этого специалиста – от 24 тысяч рублей – в Восточно-Сибирском речном пароходстве. Представляем самые заметные предложения для работы мотористом в конце лета-2019. Компания ООО «Сервис-Интегратор» объявила об открытой вакансии моториста ЦА. Работать предстоит на Ванкорском месторождении в Красноярском крае по графику 45/45. Нужно будет заниматься обслуживанием силового и технологического оборудования и ходовой части цементировочных агрегатов при проведении цементажа скважин, а также своевременно устранять неисправности. Важно обладать опытом работы не меньше трех лет, а также иметь удостоверение, подтверждающее квалификацию. Зарплата от 90 до 110 тысяч рублей. Ещё одна привлекательная вакансия для мотористов, желающих работать вахтовым методом, у компании «Сиб-Транс-Петройл». Работа также находится в Красноярском крае. В список обязанностей потенциального сотрудника будет входить ремонт и обслуживание двигателей и агрегатов автомобилей САТ, VOLVO, КАМАЗ, MAN. Сюда входит диагностика, деффектовка, выбраковка неисправных агрегатов. Вместе с механиком участка нужно будет вместе составлять заявки на восстановительный ремонт. Рабочий день продолжается 12 часов, предупреждает работодатель. Важно не иметь ограничений по здоровью, образование должно быть не ниже средне-специального. Зарплата от 60 до 80 тысяч рублей. «Официальное трудоустройство, полный соц. пакет, возможность карьерного роста, стабильно выплачиваемая з/п, доставка до места выполнения работ, проживание в вахтовом поселке, питание, полное обеспечение всем необходимым за счет организации», – перечисляет все бонусы работодатель. Моторист-агрегатчик требуется и группе компаний УК СТП. Обязанности у сотрудника будут стандартные. Для успешной работы важно иметь опыт ремонта двигателей внутреннего сгорания не меньше года, а также обладать практическими навыками ремонта и поиска неисправностей. Размер зарплаты аналогичный – от 60 до 80 тысяч рублей. УК СТП занимается дорожным строительством в Якутии и Красноярском крае, промышленно-гражданским строительством в Иркутской области, вывозом и утилизацией ТБО. Компания «ЗБСМ МК-162» (ведет строительство, ремонт и реконструкцию автомобильных и железных дорог) примет в свой штат дисциплинированного и инициативного моториста (машиниста) 4-6 разряда, который займется обслуживанием электродвигателей вентиляционных и дымососных установок, шлакоподъемников, эксгаустеров, скреперных лебедок, установок котельных и топливоподачи. Бонусом станет питание и предоставление жилья. Зарплата – 50 тысяч рублей в месяц. Наконец, последняя вакансия в нашем списке – автослесарь-моторист в «Автосервис Просто». В список обязанностей сотрудника будет входить ремонт и диагностика бензинoвых двигателей; и слесapный ремoнт. Преимущество будет на стороне доброжелательных, добросовестных и дисциплинированных соискателей, которые смогут «поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте» и «бережно относиться к оборудованию». Опыт работы нужен не меньше, чем три года. При выполнении всех условий здесь в месяц будут отдавать 45 тысяч рублей на руки. Чтобы успешно работать мотористом, важно получить специализированное образование. После этого требуется еще набраться опыта, проработав лет 5-10, желательно – под руководством знающих мастеров. Качества, которые нужны для этой профессии – это выносливость, дисциплинированность, терпеливость. Важно быть и физически выносливым. К плюсам профессии можно отнести востребованность и актуальность на рынке труда, перспективы карьерного роста и развития, а также социальные гарантии от работодателя. Главные минусы – это преимущественно вахтовый метод работы во вредных для здоровья условиях. Читайте также: Сколько в Иркутской области зарабатывает пекарь? Обзор зарплатных предложений

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