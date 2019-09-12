Сколько в Иркутской области зарабатывает музыкальный руководитель? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». На этот раз в традиционном обзоре Телеинформа - зарплаты и вакансии для музыкального руководителя в Иркутской области. В общей сложности на сайтах superjob.ru и rabota.yandex нашлось около полусотни предложений для этих специалистов. Музыкальный руководитель занимается музыкальным развитием детей в детских садах. Именно этот специалист приобщает приобщение детей дошкольного возраста к музыке. Средняя зарплата музыкального работника в Иркутске, по данным на конец лета, составляет 18,5 тысяч рублей. Самое привлекательное предложение для этого работника нашлось за пределами областного центра – в детском саду «Гармония» города Тулуна. Здесь на руки обещают 30 тысяч 122 рубля. Самая маленькая зарплата в базе актуальных вакансий – у музруководителя в детсаду №158 в иркутском микрорайоне Солнечный – от 8 до 16 тысяч рублей. Правда, и рабочая неделя здесь часовая. Кроме того, молодым специалистам предусмотрены доплаты к окладу в течение года и единовременное денежное пособие в размере 83 тысяч рублей на руки. Чтобы стать музыкальным руководителем, нужны не только специальные знания и умения, но и чуткость, деликатность и, главное, тонкое понимание самого музыкального процесса воспитания. Перед этим специалистом стоит задача развивать внутренний мир, эмоциональную сферу, способность чувствовать и понимать других людей, взаимодействовать друг с другом и с миром природы. Разумеется, важно любить детей. При этом специалисту нужно еще и обладать организаторскими умениями, способностями художника-оформителя и костюмера, а также хореографа, аранжировщика, сценариста. К слову, часто работодатель требует от соискателя справку об отсутствии судимости и документ о прохождении психиатрической экспертизы. Представляем самые заметные вакансии этой осени: В частный детский сад на улице Багратиона в Свердловском районе Иркутска требуется музыкальный руководитель на подработку. Приходить на занятия нужно два раза в неделю. Заниматься предстоит с детьми в возрасте от 2 до 4 лет. Также нужно будет вместе с воспитателями устраивать утренники. Зарплата от 8 до 10 тысяч рублей. Нужен сотрудник, умеющий прививать любовь к музыке детям, и детскому саду №180 на улице Розы Люксембург в Иркутске. Работодатель будет рад соискателям с педагогическим (музыкальным) образованием и стажем не менее года. Предусмотрен соцпакет. Зарплата здесь – 15 тысяч рублей ежемесячно. Вакансия по области. Нужен музыкальный руководитель садику «Лучик» в Саянске. Предстоит проводить музыкальные вечера, устраивать уроки по пению, вести хороводы, танцы, показывать спектакли кукольного и теневого театра. Зарплата здесь – 14 тысяч 600 рублей. Питаться можно бесплатно в столовой. Чуть больше – 18 тысяч рублей – готовы платить музыкальному руководителю в детсаду №20 в Иркутске. Находится он в переулке Пионерский. Нужно иметь специальное образование и уметь играть на фортепьяно. Также необходимо быть готовым к прохождению медицинского осмотра для оформления медицинской книжки (к слову, часто работодатель требует от соискателя и справку об отсутствии судимости, а также документ о прохождении психиатрической экспертизы). Также в этом садике ждут воспитателя и помощника воспитателя. Зарплата аналогичная. На улице Мира Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, примет в свои ряды музыкального руководителя со стажем не менее пяти лет и средним профессиональным или высшим образованием. Важно профессионально владеть техникой исполнения на музыкальном инструменте, уметь распределять содержание музыкальных занятий с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей и организовывать и проводить массовые мероприятия. Зарплата – 19 тысяч рублей. На 20 тысяч рублей можно рассчитывать при трудоустройстве в садик №44 на улице Лызина в Иркутске. Здесь будут рады дисциплинированным и ответственным сотрудникам, которые будут развивать музыкальные способности детей. К плюсам работы в этой сфере можно отнести востребованность, творческую реализацию и удовольствие от общения детьми. К минусам – стрессовый характер работы и низкую зарплату. Читайте также: • Сколько в Иркутской области зарабатывает логопед? • Сколько в Иркутской области зарабатывает менеджер по персоналу? Обзор зарплатных предложений • Сколько в Иркутской области зарабатывает пекарь? Обзор зарплатных предложений Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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