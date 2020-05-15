Сколько в Иркутской области зарабатывает обвальщик? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». В очередном обзоре мы решили рассказать о профессии обвальщика. В апреле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru удалось найти около десятка вакансий для таких рабочих.

Обвальщик – это специалист по разделке сырого мяса. К нему поступают части туши животного после «раскройки» (анатомической разделки, которой занимается раскройщик).

Задача обвальщика – отделить мышцы от костей. Затем нужно провести жиловку, то есть удалить хрящи, сухожилия, мелкие кости, отделить крупные куски и рассортировать оставшиеся. Если специалист занимается и обвалкой, и жиловкой, он называется обвальщиком-жиловщиком.

При всей брутальности этого занятия, оно требует не столько силы, сколько точности движений, навыков, отработанных до автоматизма. В этой профессии можно встретить как мужчин, так и женщин.

Средняя зарплата обвальщика в Иркутской области, по данным сайта trud.com на апрель, составляет 33 тысячи рублей. Но показатель существенно разнится в зависимости от месяца. Так, в декабре обвальщик мог заработать в месяц до 80 тысяч рублей.

Представляем топ вакансий в мае.

Лучшее предложение разместило кадровое агентство «Kelly Services». Соискателю предстоит заниматься обвалкой всех сортов мяса, но преимущественно – свининой. Для этого нужно знать анатомическое строение туш, категорий упитанности, схемы разделки всех видов скота и владеть навыками поэтапной обвалки. Также потребуется опыт работы на производстве не менее 1,5 лет. При этом место работы, как указано в объявлении, находится в Москве. Компания обещает зарплату от 100 тысяч рублей, скидки на продукцию компании, бесплатное оформление медкнижки и полный соцпакет. Работнику будет предоставлено бесплатное общежитие, корпоративный транспорт от ближайших станций метро и общежития, бесплатное питание (завтрак и обед, горячее питье).

Другое предложение по работе для обвальщиков – от ООО Комплекс «Зверево» в Ангарске. Здесь будут ждать сотрудника со средним профессиональным образованием, без вредных привычек и с опытом не менее года.

«Обвалка туш и частей туш скота всех видов. Разделывание вручную или на механических пилах туш, полутуш, четвертин на части (отрубы) для обвалки мяса», – перечисляются в объявлении задачи работника. На предприятии две свободные вакансии по этому профилю. Зарплата – от 40 тысяч рублей.

ИП «Натур Продукт» в городе Ангарск предлагает обвальщику зарабатывать от 25 до 35 тысяч рублей в месяц. В обязанности работника входит разделывание мяса, птицы, рыбы. При этом работать нужно как на механической обвалке, так и на ленточной пиле. Личные качества, которые будут в приоритете при трудоустройстве, – это выносливость и неконфликтность.

Наконец, вакантно рабочее место обвальщика в ГК «Слата». Требования перечислены стандартные – работа с сыром мясом, соблюдение чистоты рабочего места, санитарных норм, сoблюдeниe сроков хранения готовой продукции и нарезка мяса. В месяц здесь готовы выдавать на руки от 20 до 22 тысяч рублей.

Профессию обвальщика-жиловщика можно получить в колледже. Также некоторые мясокомбинаты сами обучают начинающих работников обвалке и жиловке с помощью наставников.

К плюсам работы можно отнести то, что она всегда востребована на рынке труда. При хорошее опыте можно рассчитывать и на серьезную зарплату. Кроме этого, зачастую для работы обвальщиков достаточно просто наработать хороший опыт, а образование тут не так важно.

Минусов у этой профессии больше. Во-первых, в своей работе обвальщики и жиловщики используют острые ножи и быстро вращающиеся циркулярные пилы. Это источник опасности, поэтому работать приходится в кольчужных перчатках и фартуках.

Однако риск получить травму – это не единственная опасность. В мясе могут находиться возбудители серьёзных заболеваний: от сальмонеллёза до сибирской язвы.

Во-вторых, рабочий день обвальщика-жиловщика проходит в основном на ногах, а это чревато заболеванием суставов, варикозным расширением вен и другими болезнями.

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