Сколько в Иркутской области зарабатывает охранник? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 27.12.17 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает анализировать рынок вакансий Приангарья. На этот раз редакция в рамках проекта «Иркутянин на работе» выяснила, на какую зарплату в регионе может рассчитывать охранник. Всего в свободном доступе на workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru в декабре оказалось представлено примерно 200 предложений о работе в этой сфере. Средняя зарплата охранника в Иркутской области, по данным SuperJob, составляет до 23 тысяч рублей в месяц. Одно из предложений с самым низким окладом у предприятия «Форпост» в Иркутске – от 12 до 14 тысяч рублей при работе посменно. Самое большое зарплатное предложение, до 73 тысяч рублей на руки, у частного охранного предприятия компании «Норильский никель» при работе вахтовым методом в Заполярье – Норильске, Мончегорске и посёлке Никель. В общей сложности за год на вахте нужно пробыть около 5,5 месяцев, уточняет работодатель. Редакция отобрала ТОП-5 наиболее заметных вакансий в сфере охраны. Открыта вакансия охранника при магазине от Иркутского масложиркомбината на бульваре Рябикова. Опыт не нужен, потребуется охранять товары в магазине и частично участвовать в погрузке и выгрузке товара. За работу при сменном графике в ООО «Янтарь» готовы платить от 16 до 20 тысяч рублей ежемесячно. Свободно место охранника в компании по продаже ювелирных изделий и швейцарских часов «Золотое время». Понадобится опыт работы в охранных организациях, обязательно иметь удостоверение частного охранника шестого разряда и быть в отличной физической форме. Работодатель сделает выбор в пользу тех соискателей, которые будут обладать такими качествами, как добросовестность, внимательность и требовательность. Работать предстоит в центре города, по пятидневному графику. Дневная смена длится 11 часов. Оплата за час работы 145 рублей. Фирма «Золотое время» основана в 1999 году и представляет товар не только в Сибири, но и на Дальнем Востоке. Компания славится своей корпоративной политикой и неоднократно становилась обладателем звания «Привлекательный работодатель» от SuperJob. Общий штат компании насчитывает больше ста человек. «Охрана "РУСАЛ"» объявила в декабре о поиске охранников для работы на объектах предприятия. Всего требуется шесть внимательных и пунктуальных сотрудников со средним образованием. В списке требований – знание приказов и других документов, регламентирующих организацию охраны объектов, правил обращения с огнестрельным оружием. Также нужны знания правил эксплуатации технических средств охраны и правил по охране труда и пожарной безопасности. Заработная плата – от 20 тысяч рублей, есть премии и «другие выплаты стимулирующего характера». Младший инспектор отдела охраны требуется исправительной колонии №7 в Ангарске. В перечень обязанностей входит охрана периметра учреждения. Наградой за такую работу станет отпуск длиной в 45 дней, (кстати, проезд по России оплачивается сотруднику и одному члену семьи полностью), санаторно-курортное лечение и возможность получения высшего профессионального образования в вузах ФСИН России. Денежное вознаграждение от 32 до 35 тысяч рублей на руки. Ещё одно актуальное предложение для работы охранником – на Универсиаде в Красноярске с января по март. Заработать можно от 50 тысяч рублей в месяц, при работе с интроскопами – от 60 тысяч. На выбор предлагается два графика – суточный и дневной. Питание и проживание в гостинице предоставляется за счёт компании. Предстоит охранять спортивные объекты и гостиницы, обеспечивать безопасность во время проведения соревнований. Для работы охранником не нужно иметь специальное образование, достаточно хорошей физической формы. Порой работодатель требует, чтобы у сотрудника за плечами была служба в вооружённых силах. Пригодится разрешение на ношение травматического или огнестрельного оружия. Периодически желательно повышать свою квалификацию и проходить учения. По карьерной лестнице охранник может дорасти до начальника охраны, а потом открыть собственное предприятие. Нередко в охране работают экс-сотрудники силовых органов. Необходимо обладать такими качествами, как наблюдательность, молниеносная реакция, память на лица. Такому сотруднику нельзя паниковать и необходимо всё время быть собранным. В экстренных ситуациях пригодится умение брать на себя ответственность, как это сделал в минувшем октябре майор в отставке Альберт Чемезов. Мужчина смог задержать и обезоружить автоугонщика, который собирался украсть элитный внедорожник с подземной парковки в центре Иркутска. Увидев по камере видеонаблюдения, что неизвестный мужчина садится в Тойоту Ленд Крузер, Чемезов закрыл ворота и не выпустил угонщика, а после забрал у него из рук нож и вызвал полицию. К плюсам профессии можно отнести её востребованность на рынке труда и необязательность специального образования. Стать охранником может и бывший учитель физкультуры. Главным минусом можно считать то, что профессия является опасной и может угрожать жизни и здоровью. Кроме того, некоторым людям она не подходит, потому что довольно скучная. Не все смогут сидеть на одном месте и исключительно наблюдать за посетителями. К слову, в этом году сотрудники Росгвардии проверяли, как в регионе охраняются детские сады и школы. Выяснилось, что только четверть заведений области находятся под защитой. Основными нарушениями в работе частных охранников стало отсутствие удостоверения и личной карточки, а также прибытие в учреждения без бронежилетов и защитных шлемов. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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