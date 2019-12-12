Сколько в Иркутской области зарабатывает оператор? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». Сегодня редакция расскажет о зарплатах и вакансиях для оператора в Иркутске. В начале декабря на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось несколько десятков вакансий для такого специалиста. Начнем с того, что оператор представляет собой не одну конкретную специальность, а целую группу профессий, которые охватывают совершенно разные отрасли. Так, операторы могут заниматься управлением каких-либо установок, проводить съемки. Кроме того, операторы есть и в военной среде: оператор системы связи, штурман-оператор. Всего же различают примерно 350 направлений деятельности в профессии оператор. В зависимости от специфики работы получать операторы могут в месяц от 15 до 30 с лишним тысяч рублей. Представляем топ самых заметных предложений работы для операторов разного рода в Иркутске. Компании «Славия-Тех» ищет оператора видеонаблюдения. Который будет наблюдать за помещениями и выявлять нарушения. Предпочтение отдадут внимательным и усидчивым соискателям, которые умеют анализировать. Рабочее место находится в микрорайоне Солнечный на ул. Ржанова. График работы предлагается посменный – трое суток работа и двое – отдых. Рабочее время – с 10 утра до 21 часа вечера. Зарплата – от 18 до 20 тысяч рублей. Отметим, «Славия-Тех» является лидером на рынке бытовой техники и электроники республики Бурятия. Объединение было основано в 1992 году, в его состав сейчас входят пять магазинов «Славия-Тех» в Улан-Удэ, ряд магазинов в районах республики Бурятия, Иркутской и Читинской областях, а также торговый комплекс «Мега Дом». Оператор торгового зала требуется и ГК «Слата». Предстоит заниматься проведением заказов, выставлением скидок, оформлением возвратов. Чтобы устроиться работать в эту компанию, необходимо иметь образование не ниже специального, лучше всего – по направлению «экономика» или «коммерция», пригодится опыт работы в программе 1С, а из личных качеств – внимательность и усидчивость. Заработная плата – до 30 тысяч рублей. Открыта вакансия оператора связи на «Почте России». Список обязанностей здесь довольно внушительный – нужно работать с клиентами, а именно, принимать и выдавать все виды почтовых отправлений, принимать коммунальные платежи и денежные переводы, продавать продукты и товары повседневного спроса, работать с первичной документацией и заносить информацию в базу данных. За все это на руки обещают выдавать от 17 тысяч рублей в месяц. При этом не обойтись без хороших коммуникативных навыков, а также таких качеств, как исполнительность и ответственность. Образование подойдет средне-специальное. Компания «Smarter», которая занимается телемаркетингом, нуждается в операторе call-центра. Задачи – звонить по готовой базе контактов и подключать заинтересованным пользователям интернет, кабельное телевидение, антивирусы, сим-карты. Необходимо обладать внятной речью и иметь подходящие условия для работы удаленно – это тихая обстановка и хорошо работающий компьютер или ноутбук. При выполнении всех условий в месяц будут платить от 22 до 25 тысяч рублей. Для работы оператором не обойтись без таких качеств, как стрессоустойчивость, тактичность, усидчивость и выносливость. А вот образования чаще бывает достаточно и средне-специального. К плюсам работы можно отнести ее востребованность и неизбежное развитие коммуникативных навыков. Минусы профессии в том, что работа оператором колл-центра подразумевает достаточно серьезный стресс, причем, скорее всего, постоянный. Здесь очень важно умение абстрагироваться от отказов или даже оскорблений. К этому нужно быть готовым. Людям со слабой психикой эта работа категорически противопоказана. Читайте также: • Сколько в Иркутской области зарабатывает помощник руководителя? • Сколько в Иркутской области зарабатывает аниматор? • Сколько в Иркутской области зарабатывает страховой агент? Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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иркутянин на работе

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