Сколько в Иркутской области зарабатывает педиатр? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 05.10.17 (ИА «Телеинформ»), - Этой осенью поликлиники, больницы, медицинские центры и учреждения Иркутской области разместили около 40 предложений о работе педиатром. Телеинформ в рамках проекта «Иркутянин на работе» проанализировал вакансии на сайтах workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru и выяснил, на какую зарплату могут рассчитывать детские врачи.

Педиатры занимаются диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний у детей. Такие специалисты дают рекомендации родителям по уходу и вскармливанию младенцев, проводят всестороннюю оценку здоровья и развития ребенка на разных возрастных этапах. Необходимые условия для работы в должности детского врача – высшее медицинское образование и действующий сертификат по направлению «Педиатрия».

Средняя зарплата педиатра в Иркутской области по данным на сентябрь этого года составляет 38 тысяч рублей. Минимальный оклад предлагает Иркутский кадетский корпус – 15 тысяч рублей, максимальный заработок – 70 тысяч рублей – организация «Поликлинический мобильный комплекс», которая оказывает медицинские услуги для людей, проживающих в любой местности.

В сентябре о свободной вакансии педиатра сообщила медсанчасть Иркутского авиационного производственного объединения. Работодатель заявил, что готов платить детскому врачу от 45 тысяч рублей, при этом работнику будут при необходимости компенсировать стоимость аренды жилья и бесплатно продлять рабочий сертификат. Отпуск – 53 рабочих дня.

Требуется педиатр также в городскую клиническую больницу №8. Условия труда, как указано в объявлении, «нормальные», отпуск 50 дней. За полный рабочий день работодатель готов платить от 35 тысяч рублей на руки. Для врачей, чей стаж меньше трех лет, предусмотрены подъемные в размере 100 тысяч рублей. Необходимое условие для этого – отработать в должности три года.

Зарплатное предложение для педиатра в областной детской клинической больнице – от 25 тысяч рублей. Чтобы трудоустроиться в это медучреждение, нужен стаж не менее года. Обязательное требование – отсутствие судимости. Опытный врач может рассчитывать здесь на зарплату от 50 тысяч рублей.

Свежую вакансию разместил Иркутский областной хоспис. Учреждению нужен педиатр с опытом работы от года для «тяжелой и вредной» работы. Врач будет заниматься лечением и обследованием больных детей. Специалисту для работы здесь нужна дополнительная квалификация по паллиативной медпомощи. Денежное вознаграждение – от 50 тысяч рублей.

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области объявило о поиске педиатра на полный рабочий день с заработком в размере 53 тысяч рублей в месяц, сообщается в общероссийской базе вакансий «Работа сегодня». Врач нужен для того, чтобы устанавливать инвалидность и определять, какого рода реабилитация нужна ребенку. Работа ответственная, но приятным бонусом за нее станет полный социальный пакет.

Основными требованиями к личным качествам кандидатов при выборе профессии педиатра в Иркутске станут ответственность, внимательность, стрессоустойчивость и любовь к детям. К плюсам профессии можно отнести длительный отпуск, компенсацию аренды жилья, получение подъемных. К минусам – стрессовый характер работы и высокую нагрузку.

Напомним, как ранее сообщала представитель областного Минздрава, Иркутск обеспечен врачами на 65%, а регион в целом на 57%. Кроме врачей-педиатров на рынке труда наблюдается активный спрос и на отоларингологов, врачей-рентгенологов, неврологов и других. Так, только областная детская клиническая больница ищет сейчас больше десяти профильных специалистов. Среди них детский психиатр, гематолог, эндоскопист, травматолог-ортопед.