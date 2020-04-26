Сколько в Иркутской области зарабатывает пилот? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». В очередном обзоре мы расскажем о зарплатах и вакансиях для пилотов. В марте-апреле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось более десятка вакансий.

Пилоты управляют воздушными судами. И не только самолетами. Специалистов ищут авиакомпании, тренировочные базы, вертолетные и парашютные клубы, а также военные. Но армейских вакансий в открытом доступе, разумеется, не найти.

Средняя зарплата пилота в регионе, по данным сайта trud.com, достигает 50 тыс. рублей. Но этот показатель крайне неоднозначен. Известно, что, например, командиры воздушных судов «Аэрофлота», по официальным данным компании на начало 2019 года, получали до 600 тыс. рублей в месяц. Вторые пилоты – до 200 тыс. В среднем эти показатели, по оценкам экспертов, соответствуют российскому рынку, но в менее крупных компаниях зарплаты могут быть меньше, но для командиров пассажирских судов они все равно исчисляются сотнями тысяч рублей.

На момент публикации на профильных сайтах по поиску работу не оказалось предложений для пилотов пассажирских самолетов. Но нашлись другие.

Лучшее открытое предложение, как ни странно, опубликовал Восточно-Сибирский территориальный отдел государственного авиационного надзора. Ведомству понадобился инспектор госавианадзора. Он должен следить за соблюдением требований воздушного законодательства России и международных договоров, правил и процедур в области безопасности полетов, а также подготовкой авиационного персонала.

Кроме того, инспектор занимается контролем за организацией летной работы и медицинского обеспечения полетов и соблюдением правил выполнения полетов авиацией общего назначения (АОН) и частных судов. При этом инспектор сам должен быть пилотом или штурманом.

Работодатель требует высшее образование, но не стаж. И предлагает от 35 тыс. рублей и возможность командировок.

В целом уровень зарплат в авиации непрозрачен. Это подтверждают следующие объявления о работе.

Известная золотодобывающая компания «Высочайший» ищет пилот вертолёта Eurocopter AS355NP. Иркутским специалистам предлагают на время перебраться в Якутию. «Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования», – сказано в объявлении.

От соискателей требуют трехлетний опыт работы, высшее профильное образование и лицензию пилота. В свою очередь, компания гарантирует компенсацию проезда до поселка Усть-Нера, где находится обогатительный комбинат, пункт медосмотра и питания. Проживание бесплатное, восьмичасовой рабочий день с двумя выходными.

Еще одна работа на вахте – от иркутской компании «Омфал», занимающейся добычей леса. Это градообразующее предприятие отдаленного поселка Новая Игирма. «Омфал» ищет пилота вертолета Robinson R44.

От специалиста требуется управлять вертолетом «в условиях сложного рельефа местности в районах Иркутской области и Красноярского края». Нужно профильное образование в авиационном учебном заведении, удостоверение коммерческого пилота и налет не менее 500 часов на Robinson. Кроме того, пилот должен быть зарегистрированным в программе «Система предоставления планов полетов по сети интернет и телефонной сети главного Центра ЕС ОрВД».

«Пользователь ПК. Исполнительный, ответственный, без вредных привычек, – добавляет компания. – Уровень заработной платы обсуждается с финальным кандидатом». Пилоту предоставят служебное жилье. Планируется до 60 летных часов в месяц.

Пилот – это одна из самых престижных профессий на рынке. В то же время, вероятно, из-за статуса отрасли и серьезной конкуренции, сведения об их заработках непрозрачны. Многое зависит от конкретных навыков и самого судна, которым они управляют. В пассажирских перевозках риски гораздо выше, чем в грузовых, поэтому и зарплаты должны быть больше.

Стоит отметить, что к пилотам предъявляют повышенные требования. И это не только обязательное профильное образование, но и постоянный медосмотр и определенная психологическая устойчивость. Работа сопряжена с опасностью.

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