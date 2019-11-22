Сколько в Иркутской области зарабатывает помощник руководителя? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». Сегодня мы расскажем о вакансиях и заработках помощника руководителя в Иркутской области. К началу зимы на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось около десятка вакансий по этому профилю. Помощник руководителя – это, прежде всего, человек, который должен обладать хорошими организаторскими способностями. В его обязанности входит составление руководителю плана на день, подготовка его встреч, организация командировок. Также он должен уметь работать с документами (как электронными, так и бумажными), уметь вести беседу, общаться с коллегами лично, по телефону или электронной почте. Представляем топ самых заметных предложений работы для этих сотрудников в Иркутске. Консалтинговой группе «Перпетуум» нужен помощник руководителя с высшим образованием и опытом от 3 до 5 лет. Компания оказывает юридические услуги в сфере предпринимательской деятельности и сопровождения процедур банкротств, потому специалист нужен с юридическим или экономическим образованием, грамотной речью, навыками работы с оргтехникой, умением вести переговоры. Разумеется, важно быть опытным пользователем ПК. Приветствуются такие качества, как стрессоустойчивость, коммуникабельность, аккуратность и ответственность. В список обязанностей будет входить общение с клиентами, ведение делопроизводства. Зарплата – от 25 до 35 тысяч рублей. Еще одна вакансия – у частного предпринимателя. ИП Кондратьева Л. Н. ищет помощника руководителя, который будет заниматься сбором информации, подготовкой и предоставлением руководству аналитических, информационных, справочных и других отчетов. Также сотрудник должен уметь вести делопроизводство, получать корреспонденцию в адрес компании, заниматься отправкой документов, вести учет договоров, составлять письма, запросы. Чтобы получить это место, необходимо иметь грамотную письменную и устную речь, быть опытным пользователем ПК. Из личных качеств пригодятся активность, инициативность, мобильность и быстрая обучаемость. Взамен работодатель предлагает комфортное рабочее место и зарплату от 35 до 40 тысяч рублей. Помощник руководителя по персоналу нужен компании ООО «Сэйл», которая работает в сфере логистики и оптовой торговли. Обязанности у сотрудника будут стандартные с той оговоркой, что соискателю потребуются навыки управления персоналом. В список задач входит организация командировок, решение конфликтных ситуаций, проведение переговоров, работа с оргтехникой, решение кадровых вопросов, составление штатного расписания, а также ведение кадрового делопроизводства. Офис находится в центре города. Важно, что работодатель обещает возможность переквалификации и карьерного роста. Ассистент руководителя проектов требуется Иркутскому исследовательскому центру SMP Research. В компании предупреждают, что сотрудник будет вести отправку корреспонденции, вводить информацию в различные программы, делать исходящие телефонные звонки для контроля работы других сотрудников, редактировать документы, выполнять проектные поручения менеджера. Для работы в этом месте желательно наличие профильного образования (социология, маркетинг, менеджмент, психология, управление персоналом, политология), а также такие личные качества, как коммуникабельность, исполнительность, обучаемость. Не обойтись без хорошего навыка работы на компьютере и высокой скорости печати. Работа находится в микрорайоне Первомайский. Зарплата от 18 до 25 тысяч рублей. К плюсам этой работы можно отнести возможность получения управленческого опыта и перспективу неограниченного совершенствования собственных качеств и талантов. Работая рядом с умным и преуспевающим руководителем, можно ежедневно учиться логике и принципам постановки и решения стратегических и тактических задач бизнеса, принятия оптимальных решений, ведению деловых переговоров, разрешению конфликтов, общению с людьми разного социального, финансового и возрастного уровня. В дальнейшем приобретенные знания и умения помогут продвинуться по карьерной лестнице или даже открыть собственное дело. Среди минусов можно выделить тяжелый график работы, ведь часто рабочий день помощника длится дольше, чем у руководителя. Кроме того, некоторые руководители резко отрицательно относятся к желанию своего помощника перейти на другую должность, и иногда персональные ассистенты становятся «заложниками своей профессии». Еще один минус – это возраст. Как правило, на данную позицию работодатели рассматривают соискателей не моложе 25 лет, а карьера помощника руководителя длится в среднем до 35–40 лет. Читайте также: • Сколько в Иркутской области зарабатывает стоматолог? • Сколько в Иркутской области зарабатывает прораб? • Сколько в Иркутской области зарабатывает страховой агент? Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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иркутянин на работе

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