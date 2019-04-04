Сколько в Иркутской области зарабатывает повар? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 05.04.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает следить за ситуацией на рынке труда Приангарья. В этот раз в проекте "Иркутянин на работе" - вакансии для поваров. Найти работу для таких специалистов — проще простого, главное - обладать опытом и знаниями. В начале весны в свободном доступе на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось больше 400 предложений о работе для поваров. В Приангарье средняя зарплата повара составляет около 25 тысяч рублей в месяц, сообщают аналитики портала поиска работы trud.com. «Для 70,5% открытых вакансий работодатели указали заработную плату в размере от 17 до 34,5 тысяч рублей, ещё 11,5% объявлений оказалось с зарплатой 34,5 - 51 тысяча рублей», – отмечают в trud.com. Больше всего можно заработать, отправившись на вахту. В таком случае можно смело рассчитывать на зарплату в размере 100 тысяч рублей. Для этого, например, нужно 45 дней проработать на Верхнечонском месторождении. Одно из предложений с зарплатой ниже среднего — в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями на Синюшиной горе. Здесь можно рассчитывать только на 18 тысяч рублей в месяц. Повар — это специалист по приготовлению пищи. При создании блюд он не только руководствуется рецептами, но и добавляет что-то от себя. В итоге посетители ресторанов и кафе порой получают настоящие произведения искусства — не только очень вкусно приготовленную пищу, но и искусно поданную. Различают повара-кондитера, технолога, кулинара, сушиста, мангальщика и шеф-повара — высшее звено в профессии. Редакция Телеинформа проанализировала вакансии для поваров в Иркутске, размещенные в марте-апреле, и составила ТОП-5 самых заметных. Первую строчку рейтинга занимает вакансия повара в гипермаркете «Лента». Здесь будут рады видеть соискателя с опытом не менее года, который займётся приготовлением салатов и горячих блюд, мясных и рыбных полуфабрикатов по технологическим картам в соответствии с плановым заданием и учетом покупательского спроса. Обязательно нужно контролировать качество сырья, соблюдать рецептуры и следить за выкладкой продукции в торговом зале. В свою очередь работодатель обещает стабильную выплату заработной платы 2 раза в месяц, ежемесячные премии, официальное оформление с первого рабочего дня и полный соцпакет, в который входит комплексное питание, ДМС, спецодежда, подарки за участие в профессиональных конкурсах‚ оплачиваемые отпуск и больничный лист. Группа компаний «Байкальская виза» ищет поваров для работы в ресторане «Узбекистон» в Иркутске и в кафе «Хинкальная №1» в Листвянке. В обязанности входит приготовление холодных блюд, салатов, закусок по технологическим картам, а также оформление, сервировка и декорирование блюд. Для работы в Листвянке понадобится опыт работы в ресторане грузинской кухни. Это станет существенным преимуществом. На работу и обратно будет увозить служебный автобус. Режим работы два через два. Проживание в отеле. Можно рассчитывать на зарплату в размере от 22 тысяч рублей и выше. В ресторане «Узбекистон» график работы немного другой — три через три с 11 утра до 24 часов. До дома будет доставлять также служебный транспорт. Зарплата здесь — от 30 тысяч рублей. Ассоциация «Байкальская виза» работает в гостинично-ресторанной и туристической отрасли Иркутска и Иркутской области более десяти лет. В её состав входят отели «Европа», «Звезда», «Маяк», парк-отель «Белый Соболь», семь ресторанов, караоке-клуб и сеть кафе. Ресторан Marco Polo на улице Сухэ-Батора также ищет опытного повара со знанием холодного и горячего цехов. Сотрудник должен быть доброжелательным, внимательным и ответственным, с понимаем процесса приготовления пищи. Работодатель заверяет, что в ресторане «слаженный» коллектив. Здесь на руки обещают платить от 37 до 45,5 тысяч рублей. На следующем месте в списке — вакансия повара в сети столовых «Бон Жур». Здесь ищут работника с санкнижкой и опытом работы в горячем и холодном цехах. Обязанности стандартные — приготовление холодных и горячих блюд, оформление готовых блюд, соблюдение сроков годности, поддержание рабочего места в чистоте. «Возможность профессионального роста, интересная работа среди профессионалов своего дела, официальное трудоустройство, полный соцпакет, стабильная заработная плата 2 раза в месяц, компенсация питания», — перечисляет преимущества работы в этой сети работодатель. Зарплата — от 27 до 33 тысяч рублей до вычета НДФЛ. В связи с расширением столовая также проводит набор сотрудников на должности директора, завпроизводством, технолога, продавца, повара, пекаря, мойщицы посуды. Закрывает рейтинг вакансия повара в винном ресторане «БарДо» в районе автовокзала. Владеет заведением компания «СибАтом». Зарплата здесь — 30 тысяч рублей, опыт работы желателен, а обязанности — «приготовление блюд». Поварское дело только на первый взгляд кажется простым. Для успешной работы на этом поприще нужно, как минимум, получить среднее специальное образование. Более углубленное освоение профессии невозможно без высшего образования. Не стоит забывать и о постоянном повышении квалификации. Понадобятся такие качества, как ловкость рук и выносливость. Не обойтись без развитого чувства вкуса и обоняния, зрительной памяти для запоминания рецептов, творческого воображения для подачи блюд. Наконец, важно чётко ориентироваться во времени. Профессия повара, как и любая другая, имеет ряд достоинств и недостатков. К первым стоит отнести востребованность и стабильный доход. Ко вторым — большую физическую нагрузку и постоянное напряжение внимания. Иркутск по праву носит звание городов со вкусной и аутентичной кухней. Так, два года назад Иркутскую область нанесли на «Вкусную карту России», представив двумя блюдами – чаем с кедровым молочком и пирогом с ягодами. А в начале этого года в Иркутске запустили гид-путеводитель по сибирской кухне. На карте отметили рестораны и кафе, где подают блюда, приготовленные из местных продуктов. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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