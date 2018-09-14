Сколько в Иркутской области зарабатывает социальный педагог? Обзор зарплатных

Иркутск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - «Телеинформ» продолжает следить за ситуацией на рынке труда Иркутска. Сегодня в рамках проекта «Иркутянин на работе» – обзор зарплатных предложений на должность социального педагога. Чтобы определить уровень заработка специалистов подобного профиля в Иркутской области, было рассмотрено свыше 30 вакансий на сайтах workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru.

Социальный педагог занимается профилактической и социально значимой деятельностью детей и взрослых. В его обязанности входит диагностика социальных отклонений, социально-педагогическая коррекция и реабилитация личности, межличностных отношений, защита прав и организация культурно-досуговой деятельности детей и подростков, содействие в получении пособий и компенсаций, адресной помощи детям и материальной поддержки сирот, ведение профориентационной работы. Средняя рыночная зарплата социального педагога в Иркутске составляет 21 тысячу рублей.

Доступ к должности открыт претендентам со средним либо высшим педагогическим образованием. Специалист, впервые претендующий на место социального педагога, судя по предложениям на рынке труда, прежде всего, должен обладать бескорыстием, поскольку начальный оклад будет колебаться в пределах 9-12 тысяч рублей. Востребованы также такие личные качества как любовь к детям, тактичность, терпимость, коммуникабельность и ответственность.

Средняя зарплата претендента с опытом работы не менее двух лет составит от 12 до 23 тысяч рублей. На данном этапе на первый план выходит знание общей педагогики, социальной, возрастной и детской психологии, социально-педагогических и диагностических методик, особенностей детской анатомии и физиологии, основ организации деятельности образовательного учреждения, современных образовательных технологий, а также законов, регламентирующих образовательную деятельность в РФ.

Рост дохода ждёт специалистов с опытом работы не менее пяти лет, а также знаниями в области юриспруденции. Знание технологий диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и решения, способов убеждения, аргументации своей позиции, установления доверительного контакта с учащимися и их родителями, современных технологий продуктивного, дифференцированного обучения, методов формирования коммуникативных, правовых и профессиональных компетенций принесут значительную прибавку к заработку, который составит от 24 до 40 тысяч рублей.

Основными требованиями к личным качествам кандидатов при выборе профессии социального педагога в Иркутске станут ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, наблюдательность, искренность, аналитический склад ума и личная организованность. Особо ценятся специалисты с дополнительным (психологическим либо юридическим) высшим образованием. К плюсам традиционно относят востребованность профессии. К минусам – стрессовый характер работы и мизерный уровень оплаты труда.