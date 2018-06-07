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08.06.2018

Сколько в Иркутской области зарабатывает специалист по качеству? Обзор зарплатных предложений

Иркутская область, 07.06.18 (ИА "Телеинформ"), - «Телеинформ» продолжает следить за ситуацией на рынке труда Иркутска. Сегодня в рамках проекта «Иркутянин на работе» – обзор зарплатных предложений на должность менеджера, инженера по качеству. Чтобы определить уровень заработка специалистов подобного профиля в Иркутской области, было рассмотрено свыше 20 вакансий на сайтах workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru.

Специалист по качеству отвечает за стабильно высокое качество продукции или услуг компании. В его обязанности входит внедрение и контроль системы управления качеством, разработка внутренних нормативных документов, аудит и описание бизнес-процессов предприятия, участие в самоинспекциях, составление графиков проведения и отчетов по проведенным самоинспекциям, обеспечение сертификации деятельности компании в соответствии с международными и отечественными стандартами. Средняя рыночная зарплата специалиста по качеству в Иркутске составляет 38 тысяч рублей.

Доступ к должности открыт претендентам со средним профессиональным образованием по профильной для предприятия специальности. Новичку понадобиться опыт организаторской деятельности, а также знание технологических процессов и режимов производства, законодательных и нормативных материалов по управлению качеством продукции, организации учёта и порядка составления отчётности о качестве продукции. Начальный оклад будет колебаться в пределах 28-34 тысяч рублей.

Средняя зарплата претендента с высшим технически образованием и опытом работы не менее двух лет составит от 34 до 50 тысяч рублей. На данном этапе необходимы знания стандартов ISO, основных технологических и конструктивных данных выпускаемой

продукции, действующих в отрасли стандартов и технических условий, отличное владение компьютером и программными продуктами MS Word, Excel, MS Project, Visio, 1С, навыки работы с большими объёмами информации.

Рост дохода ждёт профессиональных инженеров по качеству. Знания видов производственного брака, методов его предупреждения и устранения, требований, предъявляемых к технической документации, сырью, комплектующим и готовой продукции, правил проведения испытаний и приемки готовой продукции, порядка подготовки продукции к сертификации и аттестации, основ экономики и организации производства принесут значительную прибавку к заработку, который составит от 50 до 80 тысяч рублей.

Основными требованиями к личным качествам кандидатов при выборе профессии специалиста по качеству в Иркутске станут ответственность, внимательность, организаторские способности, дисциплинированность, исполнительность, аналитическое мышление. Дополнительным бонусом послужит знание иностранных языков. К плюсам профессии эксперты относят высокий уровень оплаты труда и востребованность на рынке. К минусам – большую личную ответственность.

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