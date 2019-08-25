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26.08.2019

Сколько в Иркутской области зарабатывает специалист технической поддержки? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». На этот раз редакция решила рассказать, на какой заработок может рассчитывать в конце этого лета специалист технической поддержки в Иркутской области.

В июле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось чуть больше двух десятков вакансий для этих специалистов.

Специалист технической поддержки – это человек, который помогает пользователям удаленно решать все проблемы, возникающие в работе оборудования. Этот специалист занимается приемом и регистрацией заявок о неисправностях, первичной помощью по установке или настройке оборудования. Также специалист техподдержки взаимодействует с программистами, тестировщиками и аналитиками.

В среднем специалист техподдержки в Иркутске может рассчитывать на зарплату в размере 30 тысяч рублей в месяц. Наиболее привлекательное предложение – до 55 тысяч рублей – предлагает в августе компания «Платформа Геткурс», занимающаяся продажами и проведением онлайн-обучения. Наименьший размер заработка – от 22 тысяч рублей – предлагают многочисленные торговые компании.

Представляем самые заметные предложения для специалистов техподдержки в конце лета-2019.

Специалиста техподдержки ищет в августе компания «Петровайзер». В обязанности сотрудника будет входить настройка и поддержка существующих баз данных, консультация пользователей по работе с программами, составление инструкций по работе с конфигурацией и оформление технической документации, написание отчетов.

Важно знать основные технологии построения ПО и структуры программных комплексов, операционные системы на уровне продвинутого пользователя, языки запросов SQL, скриптовые языки, принципы программирования, построения ЛВС и обязательно уверенно знать аппаратную часть компьютера. Работодатель отмечает, что в компании работает дружный коллектив, а характер работы предусматривает частые командировки. Размер зарплаты – 50 тысяч рублей.

Будет радо специалисту техподдержки бюджетное учреждение «Медицинский информационно-аналитический центр» (входит в структуру министерства здравоохранения). Задачи центра – информационное обеспечение органов управления здравоохранением, главных специалистов и медицинской общественности Иркутской области материалами для планирования, анализа и непосредственного использования в работе. Для работы в этом месте необходимо иметь высшее образование (информационные технологии, программирование, внедрение) и опыт работы в качестве системного администратора, системного аналитика или программиста от 2 лет.

Важно понимать принципы построения ИС, знание SQL на базовом уровне, а также «уметь четко и понятно выражать свои мысли, быть обучаемым, стремиться к развитию и иметь высокую степень обучаемости». Здесь обещают белую зарплату от 35 тысяч рублей и рабочее место в центре города.

Следующая вакансия в нашем списке – специалист техподдержки в компанию «Байкал Телепорт», занимающуюся предоставлением услуг связи. Обязанности для соискателя стандартные – техническая поддержка абонентов, мониторинг сети, удаленная настройка оборудования. Преимущество будет на стороне кандидатов, имеющих опыт работы с оборудованием Mikrotik, Ubiquiti, а также обладающих базовыми знаниями сетевых протоколов – TCP/IP, служб – DHCP, DNS, NAT.

«Нужно быть стрессоустойчивым, уметь грамотно и доступно для абонента давать необходимые пояснения и стремиться к обучению и самосовершенствованию», – отмечается в объявлении. В месяц в компании «Байкал Телепорт» можно рассчитывать на 30 тысяч рублей на руки.

Специалист технической поддержки решений на базе 1С требуется в компанию «ЗАО Контур-Иркутск». Предстоит заниматься поддержкой интеграционных решений с системой электронного документооборота от компании СКБ Контур для семейства платформ 1С:Предприятие 7.x и 8.x, приёмом входящих обращений от пользователей интеграционных решений, решением проблем и передачей сложных обращений в отдел разработки. Для успешной работы нужно быть коммуникабельным, уверенно владеть компьютером, а особенно уметь использовать Atlassian Jira и JetBrains YouTrack. Здесь обещают «белую» зарплата 30 тысяч рублей и комфортный офис в центре Иркутска с живописным видом на Ангару.

СКБ Контур – федеральная IT-компания. На протяжении 30 лет она является одним из крупнейших разработчиков программного обеспечения в России. Фирма занимается разработкой веб-сервисов для бизнеса по отправке отчетности в контролирующие органы, ведению бухгалтерского учета и электронному документообороту без бумаг. Филиалы компании располагаются в 73 городах России.

Последняя вакансия в нашем списке – специалист техподдержки в компании «Дом.ру». Здесь ищут сотрудника, который займется диагностикой и решением проблем на сети провайдера, а также технической поддержкой юридических лиц (сервисы: Internet, VPN, VoIP, IPTV). Нужно знать основы построения ЛВСЮ, иметь опыт работы с сетевым оборудованием, хорошо понимать модель OSI, а также знать английский на уровне чтения технической литературы. «Дом.ру» предлагает белую зарплату 30 тысяч рублей и льготный ДМС.

Специалист техподдержки должен обладать коммуникабельностью, целеустремлённостью, быстрой обучаемостью, ответственностью, внимательностью. Часто в работе приходится осваивать новые программы и оборудование. Это требует навыка самостоятельной обучаемости. Очень важно иметь хорошие коммуникативные способности, это поможет найти общий язык с пользователями, быстро решать их проблемы.

Чтобы устроиться работать в техподдержку, нужно иметь техническое высшее или неполное высшее образование, знать аппаратную часть ПК, периферические устройства и оргтехнику.

К плюсам профессии можно отнести возможность общения с людьми (если вы коммуникабельный человек) и довольно комфортное рабочее место. К минусам относятся довольно стрессовый характер работы, отсутствие свободного времени на рабочем месте и довольно однообразную деятельность.

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