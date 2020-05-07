Сколько в Иркутской области зарабатывает стропальщик? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 08.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». В очередном обзоре мы решили рассказать о профессии стропальщика. В апреле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru удалось найти более 50 вакансий для таких рабочих.

Стропальщики занимаются обвязкой (строповкой) грузов или специальных вспомогательных приспособлений для разгрузочных работ. Чаще всего они работают вместе с крановщиками при грузовых терминалах, промышленных предприятиях или на стройках.

Название это важной профессии происходит от слова «строп» – трос с петлями для подвешивания груза к крюку подъемного механизма. Как бы ни пытались автоматизировать производство различные компании, без стропальщиков невозможно выполнить, казалось бы, простейшую операцию по подъему определенного объекта, будь то палет с кирпичами для дома или почтовый контейнер.

Средняя зарплата стропальщика в Иркутской области, по данным сайта trud.com на апрель, составила примерно 67 тысяч рублей. Но показатель существенно разнится в зависимости и от месяца и колеблется в районе 50-60 тыс. Представляем топ вакансий.

Лучшее предложение нашлось у компании «Палати», специализирующейся на установке строительных лесов. От 52,5 до 120 тыс. рублей на карту в месяц за работу вахтовым методом.

«Карьерный рост от монтажника до руководителя проекта, бесплатное проживание, питание, бесплатно выдаем спецодежду и инструмент, транспортные расходы на вахту и с вахты мы компенсируем», – обещает компания.

При этом от соискателей не требуется какого-либо опыта работы. Главное – «желание работать и получить или повысить свою квалификацию», а также «отсутствие противопоказаний по здоровью для работ на высоте».

Индивидуальный предприниматель Елена Шарангович ищет стропальщика с опытом работы 1-3 года. Нужен специалист по погрузке на вахты в Красноярский край, Якутию, Приморье, ЯНАО, на Камчатку или остров Русский. Предлагается несколько временных интервалов работы: 120 дней, 60 и 30 (и 30 дней отпуска для всех случаев). Важное требование – официальное удостоверение стропальщика.

«Предоставляем место для проживания, спецодежда выдается, билеты оплачиваются, трехразовое питание бесплатно», – сказано в объявлении работодателя, который обещает 70-100 тыс. рублей.

Еще одна вакансия на Дальнем Востоке для иркутян – стропальщик на Амурский газоперерабатывающий завод. Людям с годовым опытом работы и удостоверением обещают 60-75 тыс. рублей в месяц.

На сайтах вакансий много предложений стропальщикам для работы на вахте. Они в среднем колеблются от 50 тыс рублей в месяц и выше. Что же касается работы в самом Иркутске, то предложения скромнее – в районе 25-30 тыс. рублей.

Например, иркутское АО «Профсталь» ищет стропальщика. Фирма обещает 20-30 тыс. рублей на руки в месяц. Нужно будет осуществлять отгрузку готовой продукции.

В стропальщики идут крепкие люди, как правило, мужчины. Они должны быть не только физически сильными и ловкими, но и внимательными. Профессия требует постоянной концентрации именно во время подвешивания грузов, иначе может произойти обрыв. А это, в лучшем случае, серьезные убытки нанимателя, в худшем – чья-та смерть.

К плюсам профессии можно отнести формально низкую квалификацию – зачастую, в стропальщики попасть можно без особых проблем. Работа же на вахте, где такие «подручные» требуются всегда, позволяет подзаработать без дополнительных навыков. В то же время высокая опасность работы и тяжелые нагрузки на организм могут нивелировать преимущества.

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