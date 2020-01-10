Сколько в Иркутской области зарабатывает сварщик? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». О зарплатах и вакансиях сварщика в Иркутске читайте в очередном обзоре. В начале января на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось несколько десятков вакансий для таких специалистов. Сварщик – это человек, чья профессиональная деятельность напрямую связана со сваркой металлов и полимеров. Стоит отметить, что сварка необходима во многих сферах. Сварщика можно встретить на строительной площадке, на малом и крупном производстве, в коммунальных службах. Также сварщики собирают ракеты, самолеты, каркасы зданий и мостов. Средняя заработная плата сварщика в Иркутске составляет около 80 тысяч рублей, выяснил Телеинформ. Вахтовым методом при этом можно зарабатывать больше 100 тысяч в месяц. Представляем топ самых заметных предложений работы для сварщиков. Электросварщики требуются в компанию ООО «НГПС». Работать предстоит на территории Иркутской области, вахтовым методом по графику 60 через 60. Работодатель обещает обеспечить трехразовое питание, проживание в вагончиках, проезд туда и обратно. Главные требования – это наличие пятого или шестого разряда по сварке и опыт работы не менее трех лет. Зарплата – от 100 до 140 тысяч рублей. Еще одна открытая вакансия вахтовым методом – в компании ООО «СВ-ГРУПП», которая занимается судостроительными работами. Для того, чтобы устроиться сюда работать, нужно среднее специальное образование, опыт работы от 5 лет по специальности в судостроении, квалификация не ниже 5-го разряда, а главное, умение четко читать судостроительные чертежи. При успешном выполнении всех заданий работодатель обещает платить от 100 до 115 тысяч рублей в месяц. Ищет в свой штат сварщика и Бумажный целлюлозный завод в Братске. Работодатель предлагает работать шесть дней в неделю по 10 часов. Предстоит заниматься сваркой труб диаметром от 25 мм. При этом работодатель гарантирует проживание в благоустроенных квартирах, компенсацию проезда туда и обратно и выплату заработной платы без задержек. Главное – иметь диплом сварщика и знать действующий НАКС СК пп 1,3. В месяц здесь можно рассчитывать на 100 тысяч рублей и больше (ставка 360 рублей в час). Чтобы стать профессионалом, сварщик должен в совершенстве владеть теорией и регулярно повышать свой разряд, практикуясь и сдавая экзамены. Поэтому нужно быть готовым к тому, что учиться придется всю жизнь. Также не надо забывать о том, что сварочное дело требует физической выносливости. Если вы планируете хорошо зарабатывать, придется трудиться на крупных предприятиях с большим объемом работ или в труднодоступных местах. Нередко приходится работать в условиях отсутствия достаточного освещения и пространства. Также для сварщика важно упорство и терпение. Выполнение некоторых работ (например, сварка потолочных швов) требует максимальной концентрации и гибкости тела. Придется длительное время находиться в неудобном положении. К плюсам работы по этой специальности можно отнести ее востребованность и высокий уровень дохода, а к минусам – большой риск получения професииональных заболеваний – больше всего страдают зрение и органы дыхания. • Сколько в Иркутской области зарабатывает помощник руководителя? • Сколько в Иркутской области зарабатывает прораб? • Сколько в Иркутской области зарабатывает страховой агент? Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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иркутянин на работе

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