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24.01.2020

Сколько в Иркутской области зарабатывает тюремный инспектор? Обзор зарплатных предложений

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». В очередном обзоре редакция расскажет о зарплатах и вакансиях для инспекторов ФСИН в Иркутске.

В январе на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось более десяти вакансий для тех, кто работает в колониях.

Инспекторы Федеральной службы исполнения наказаний занимаются охраной исправительных учреждений, а также изоляторов. В первых отбывают наказание осужденные, во вторых могут сидеть те, кто, по версии следствия, проходят подозреваемыми и как-либо могут оказать влияние на ход дела. При этом в следственные изоляторы (СИЗО) людей могут поместить только по решению суда.

Инспекторы ФСИН надзирают за заключенными, сопровождают их на работах, отмечают следование распорядку и проступки.

В Иркутской области сотрудники в среднем получают 30-35 тыс. рублей. Но жителей Приангарья приглашают и на работу вахтовым методом.

Представляем топ самых заметных предложений работы для инспекторов ФСИН.

Иркутян зовут поработать в питерском СИЗО №1 – знаменитых «Крестах» – инспекторами отдела режима и надзора. За работу обещают от 43 тыс. рублей. Для сибиряков, которые согласятся на переезд, есть возможность оформить компенсацию за найм жилья до 15 тыс. рублей.

Соискателям обещают бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, приоритетное право в предоставлении мест для детей в дошкольных и средних учебных заведениях, а также единовременную социальную выплату на строительство или покупку жилья для тех, кто работает в структурах ФСИН не менее 10 лет.

«Должностные обязанности разрабатываются для каждого работника уголовно-исполнительной системы индивидуально, исходя из задач и функций, возложенных на него в соответствии с замещаемой должностью», – отмечается в объявлении.

В Иркутской области инспекторы могут расчитывать на несколько меньшие деньги. Зарплаты примерно на 10-15 тыс. ниже условно средней по региону, но речь идет о младшем звене сотрудников.

В Усть-Илимске ищут младшего инспектора отдела безопасности колонии поселения №10. Учреждение хоть и находится в Иркутской области, но формально подчиняется управлению ФСИН по Красноярскому краю. Требований всего два: 11 классов образования и успешное прохождение военно-врачебной комиссии.

Инспекторов усть-илимской колонии «с особыми условиями хозяйственной деятельности» ждет полный рабочий день и сменный график. Соискатели служат по контракту, их ждут все положенные тюремщикам льготы, включая оплачиваемый проезд до места отпуска и обратно (включая одного из членов семьи), страховка, возможность получить бесплатное высшее образование и выход на пенсию по системе «год за полтора». Зарплату обещают в размере 35 тыс. рублей.

А вот уже от младшего инспектора группы надзора отдела безопасности той же усть-илимской колонии требуется 10-летний опыт работы. Обещают от 35 тыс. рублей за «надзор за осужденными, ставшими на путь исправления».

Младшему инспектору дежурной службы в СИЗО №2 Иркутской области предлагают 35 тыс. рублей в месяц. Ищут кого угодно без опыта работы с полным средним образованием.

СИЗО №2 создано в 1962 году и расположено в поселке Чекановском Братского района. «На его территории построены овощехранилище, свинокомплекс, подсобное хозяйство. Открыт магазин, работает сапожная мастерская, хлебопекарня и столярный цех. Создан участок по производству сетки «рабица», – сообщает пресс-служба ГУФСИН по Приангарью. – За последние годы в СИЗО-2 были внедрены современные системы надзора. Условия содержания подследственных и заключенных отвечают всем современным требованиям».

В ИК №2, расположенной в Ангарске, также ищут младшего инспектора безопасности. Мужчине от 18 до 39 лет, окончившему школу и имеющему категории «А» или «Б» по военному билету, предлагают 30 тыс. рублей в месяц. Требуется работать сутки через двое, рассматривают иногородних.

ИК №2 – это колония строгого режима для впервые осужденных за тяжкие преступления. Сейчас учреждение специализируется на производстве мебели, садового инвентаря и стройматериалов. На территории даже есть храм иконы Божьей Матери «Взыскание погибших».

За 25 тыс. рублей в месяц можно поработать младшим инспектором в ИК №4. Она находится в поселке Плишкино Иркутского района. Предусмотрены все те же федеральные льготы, включая 55 дней отпуска в год, а также частичная компенсация за съем жилья.

Наконец, интересная вакансия обнаружилась в Братске. В СИЗО №2 ищут инспектора отдела специального учета на ставку 20 тыс. рублей. С учетом премий обещают 28 тыс.

«Желательно уметь работать с документацией, обладать хорошей памятью, быть без татуировок, – сказано в объявлении. – Режим труда с 08:00 до 15:50». Возить в СИЗО обещают на служебном транспорте, а вот обратно придется добираться на общественном.

Чтобы начать карьеру инспектором ФСИН, многого не нужно. Главное – окончить школу и отслужить в армии (либо, если не отслужил до 27 лет, пройти комиссию, которая покажет пригодность по здоровью и сдать нормативы). Как пишут в соцсетях млашие инспекторы, их работа довольно однообразна. С другой стороны, для жителей отдаленных районов, у которых нет возможности получить образование, служба в исправительных учреждениях – шанс заработать.

Другое дело, что во ФСИН, как и в любой полувоенной структуре, начальство требует неукоснительного соблюдения приказов. А если начнешь рассуждать, в том числе, об их законности, то можно писать заявление об уходе по собственному желанию.

Работа в колониях по своему определению сопряжена с очевидными рисками.

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