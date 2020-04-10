Сколько в Иркутской области зарабатывает тьютор? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». В очередном обзоре мы расскажем о зарплатах и вакансиях для тьютора в Иркутске. В марте-апреле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось 18 вакансий.

В начале апреля отмечался всемирный день распространения информации об аутизме. Дети с такими особенностями должны быть полноценными членами общества. Но чтобы этого добиться, недостаточно избавить людей от предрассудков – нужен правильный подход к самим детям. Именно в этом, в частности, помогают тьюторы.

Тьютор – это неформальная педагогическая должность. Специалисты занимаются специальными обучающими программами. Они могут как просто соблюдать уже готовые программы, так и помогать разрабатывать их. Такие педагоги также делают упор на социальные практики и образовательную рефлексию.

Не всегда тьюторы занимаются только с детьми с аутизмом, есть и другие нуждающиеся.

Средняя зарплата тьютора в Иркутской составляет, судя по опубликованным предложениям, около 20 тыс. рублей. При этом в предыдущие месяцы нередко встречались предложения без озвученной зарплаты – договариваться приходилось бы на месте в зависимости от условий. Представляем топ вакансий в Иркутской области.

Лучшее предложение опубликовало государственное казенное учреждение области «Специальная школа №3» Иркутска. Оно предлагало 25 тыс. рублей преподавателям за персональное сопровождение детей с особенностями развития. Но объявление почему-то удалили на следующий же день после публикации.

Детский сад №182 Иркутска готов платить 21 тыс. рублей в месяц. Тьютор будет «содействовать в организации процесса индивидуальной работы с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья», сказано в объявлении.

От соискателя требуются двухлетний опыт работы, высшее педагогическое образование и ответственность. Гарантирован социальный пакет.

По 20 и 19,5 тыс. рублей специалистам предлагают Иркутский региональный колледж педагогического образования и специальная школа №1 Усолья-Сибирского. Этим учреждениям нужны тьюторы для индивидуальных занятий.

Шелеховский детский сад №1 «Буратино» ищет специалиста с высшим образованием за 19,4 тыс. рублей в месяц.

«Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов, - описан круг обязанностей тьютора. - Организует их персональное сопровождение в образовательном пространстве предпрофильной подготовки и профильного обучения; координирует поиск информации обучающимися для самообразования».

Кроме этих скучных формулировок, есть и живые, которые хоть немного говорят о персональном подходе к детям: «Помогает им разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу обучения, выстроить цели на будущее».

В специализированных образовательных учреждениях, разумеется, обучаются дети с разными особенностями. Но, например, касательно детей с аутизмом специалисты подчеркивают необходимость неизолированного обучения – в некоторых городах России уже появляются специальные «ресурсные классы» для ребят с такой особенностью развития. Там они социализируются и получают необходимые навыки. Но таких классов по-прежнему ничтожно мало.

Минимальное предложение в регионе, на данный момент, составляет удручающие 7,88 тыс. рублей. Сумму предлагает специальная школа №7, утверждая, что это полставки. За такие деньги ищут специалиста с высшим образованием в области дефектологии и опытом проведения занятий для детей.

Тьютор будет вести индивидуальную работы «по формированию познавательных интересов» и займется «взаимодействием» учащихся с педагогами.

Тьютор – это крайне важная профессия для нашего общества, но, как видим по зарплатным предложения, в России, мягко говоря, недооцененная. Эти люди могут стать реальным мостиком между теми, кого государственная система и общество стараются не замечать или спихнуть подальше, и полноценной жизнью вне стен квартиры или спецучреждения.

Среди минусов профессии и закостенелая система этой сферы образования, и низкие зарплаты (даже ниже педагогов средних школ и дошкольных учреждений), и огромная ответственность, и стресс, который неминуемо будет накапливаться. Но есть и плюс – помощь детям и их родителям, возможность сделать их да и наш мир лучше.

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