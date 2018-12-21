Сколько в Иркутской области зарабатывает товаровед? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 21.12.17 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает анализировать рынок вакансий Иркутской области. На этот раз редакция выяснила, на какую зарплату в регионе может рассчитывать товаровед. Всего в свободном доступе на workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru в декабре оказалось представлено около шести десятков предложений в этой сфере. Средняя зарплата товароведа в Иркутской области, по данным SuperJob, составляет до 25 тысяч рублей в месяц. Наибольший заработок предлагают этому специалисту в областном центре. Региональная микрокредитная компания «Финанс Центр Плюс» готова платить от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Правда, товароведу предстоит быть ещё и оценщиком. Самая низкая зарплата, которая встретилась в перечне доступных на конец декабря вакансий, в рабочем посёлке Новосибирюсинский Тайшетского района – от 14,5 тысяч рублей, сообщается в базе объявлений «Работа в России». Редакция отобрала ТОП-5 наиболее заметных вакансий. Парфюмерно-косметическая сеть «Л’Этуаль» объявила о поиске товароведа для работы в магазинах сети в Ангарске. Специалист будет заниматься приёмом товара, а именно - работать с накладными, контролировать качество, присваивать штрих-коды и отслеживать сроки годности. Требуемый опыт – от года до трёх лет, денежное вознаграждение – от 35 до 40 тысяч рублей в месяц на руки. Приятная особенность работы в этой сети – возможность съездить в Париж для обучения. Оно длится пять дней, в течение которых эксперты рассказывают о средствах ухода и парфюмерии. Для поездки нужно проработать в компании не меньше года. Компания «СибАтом» примет в штат товароведа для работы на складе вино-водочной продукции во Втором Иркутске. Соискателя могут принять без опыта работы, его всему научат на рабочем месте. В перечень обязанностей входит сканирование акцизных марок и сборка заявок. За пятидневную рабочую неделю работодатель обещает заработок в размере 20-25 тысяч рублей. Нюанс работы – необходимость вечеровать до 20:00, но часы переработки, как сообщается в объявлении, оплачиваются. Торговый холдинг «Командор» предлагает вакансию товароведа в Иркутске с окладом от 25,5 тысяч рублей для работы в гипермаркете. Также в него требуются администратор кассовой линии, заведующий отделом гипермаркета, заведующий складом, инвентаризатор. Стажировка будет проходить в Красноярске. Преференции работы в «Командоре» – корпоративная скидка на продукцию, отпуск 36 дней, премии по итогам работы. Для работы товароведом необходимо высшее профильное образование и опыт не менее года. Приветствуются такие качества, как инициативность, лояльность к коллективу, гибкость в общении, умение отстаивать собственную позицию. Компания работает в четырёх форматах – супермаркеты и магазины у дома с одноимённым названием, а также гипермаркет «Аллея» и дискаунтер «Хороший». Группа компаний «Командор» образована в Красноярске, работает на рынке с 1995 года. Магазины сети открыты в двух с лишним десятках городов Красноярского края и республики Хакасия. До захода в Иркутск сеть присутствовала в Ангарске. Здесь у неё открыто два десятка супермаркетов и пять дискаунтеров, следует из информации на сайте 2ГИС. Товаровед необходим также группе компаний «Слата», предлагаемый заработок тоже составляет 25 тысяч рублей и выше. Приятная особенность работы в этой сети – бесплатные завтраки и обеды. Открыта вакансия товароведа у компании-дистрибьютора «Прок-Сервис». Фирма сотрудничает с основными крупными магазинами и супермаркетами Иркутской области. Соискатель для работы в этой фирме должен быть уверенным пользователем программы «1С: Торговля и Склад», исполнительным и очень внимательным. Предстоит создавать карточки на товар, вести его переоценку, проводить ежемесячные сверки, заниматься инвентаризацией и не только. Компания предлагает «достойную» оплату труда, но размер зарплаты не называет. «При отправке резюме смотрите внимательно местонахождение компании Иркутск, ст. Горка 5/8, 15 мин ходьбы от ост. 6 м-р Ново-Ленино», – предупреждает работодатель. Последняя вакансия в нашем списке у сети пиццерий «Rokket Pizza». Компания примет на работу товароведа с опытом и знанием санитарных норм и правил учёта товара, а также умением работать в программе iiko. Обещанный заработок не отличается от предложений в гипермаркетах и составляет 25 тысяч рублей и выше. Сеть пиццерий утверждает, что сотрудник сможет бесплатно обедать и добираться до дома. Всего в Иркутске насчитывается три точки «Rokket Pizza» – в ТРЦ «Модный квартал», «Сильвер Молл» и на улице Рабочего Штаба. Товаровед обязан прекрасно ориентироваться в широком ассортименте товаров и следить за тем, чтобы на полках магазина появлялись только лучшие. В обязанности такого специалиста входит, в первую очередь, работа с поставщиками – заключение договоров, заказ, приём и контроль продукции, проверка сопроводительной документации. Во-вторых, товаровед отвечает за условия хранения продукции на складе, он выдает оттуда товары для поступления в зале. В-третьих, сотрудник такого профиля участвует в проведении инвентаризации и формировании ценовой политики. Для работы товароведом необходимо иметь среднее профессиональное или высшее образование в области торговли. Понадобится знание стандартов, санитарных норм и правил хранения товаров, умение работать на компьютере в специализированных программах, анализировать, как меняется спрос. Не обойтись без аналитического склада ума, хорошей памяти и организаторских способностей. Кроме того, важно быть внимательным и наблюдательным. К плюсам профессии можно отнести приобретение бесценного навыка – умения с первого взгляда определять качество товаров, поэтому такого человека будет довольно трудно обмануть и продать ему низкопробную продукцию. Также стоит заметить, что профессия товароведа весьма востребована. Этот специалист всегда сможет найти работу не только в торговле, но и в логистике, производстве, рекламе. Минусом работы товароведом можно считать материальную ответственность. Кроме того, необходимо постоянно быть в курсе всех новинок рынка, поэтому надо систематически повышать квалификацию и заниматься самообразованием. В минувшем месяце Телеинформ также рассказывал о том, на какой заработок в Приангарье, в частности, в Иркутске, могут рассчитывать продавцы-консультанты. Выяснилось, что их труд оценивается выше - в среднем до 30 тысяч рублей в месяц. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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