Сколько в Иркутской области зарабатывает учитель истории? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». В очередном обзоре мы решили обратиться к вопросам школьного образования и рассказать о профессии учителя истории. В апреле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru удалось найти три десятка соответствующих предложений.

Средняя зарплата учителя истории в Иркутской области составляет 25 тысяч рублей.

Лучшее предложение с работой по профессии опубликовала школа Леонова. Здесь учителю истории и обществознания предложили зарабатывать в месяц от 25 до 30 тысяч рублей. Для этого нужно иметь опыт работы не менее трех лет.

Дисциплинированного и инициативного учителя истории и обществознания ждут в школе села Олонки Боханского района. В объявлении подчеркивается, что соискатель должен быть без вредных привычек, а также «должен знать Конституцию РФ, законы РФ, решения правительства и органов управления образованием по вопросам образования, Конвенцию о правах ребенка».

Образование, разумеется, необходимо иметь высшее. Заработать в месяц на шестидневке здесь можно 25 тысяч рублей.

От 25 тысяч рублей готовы платить учителю истории и в школе №32 города Ангарска. Соискателя здесь примут на работу, если у него будет педагогическое образование, пройденный медосмотр и справка об отсутствии судимости. Преимущество будет у исполнительных и обязательных кандидатов. Работа занимает неполный рабочий день.

В школе №85 города Тайшета есть две свободные вакансии для педагога. При этом в перечень обязанностей учителя истории здесь входит не только подготовка планов уроков, проведение контрольных и практических работ, но и, например, проведение учебных экскурсий. График работы предусмотрен гибкий, зарплата от 20 тысяч рублей.

На такую же зарплату – 20 тысяч рублей – может рассчитывать учитель истории в школе №40 Ленинского района Иркутска. В учебном заведении говорят, что готовы взять на работу педагога без опыта, но с желанием работать с детьми. Главное – быть ответственным и иметь высшее образование.

Профессия учителя – это, скорее, призвание. Если педагог искренне любит детей и свой предмет, он может реализовать свои творческие способности, передать ученикам свои знания и умения.

На работе учителю никогда не бывают скучно. Каждый день он общается с учениками. К тому же, эта работа весьма творческая. Учителю не нужно «высиживать» унылый восьмичасовой рабочий день.

К плюсам этой профессии можно отнести социальные гарантии при относительно небольшой зарплате. Это оплачиваемый отпуск, больничный лист, возможность заочного обучения в вузе. К тому же, отпуск у учителей всегда летом, и длится он почти 2 месяца.

А вот к минусам такой работы можно отнести постоянный стресс, ведь ученики попадаются разные. Кто-то умный и старательный, а кто-то – ленивый, невоспитанный, или, что еще хуже, манипулятор или провокатор. Кроме того, в школах постоянно проводятся проверки, включающие посещение уроков и изучение документации. Поэтому важно, чтобы в бумагах всегда был порядок. Но самый большой недостаток такой работы – это зарплата. Несмотря на постоянные разговоры властей о повышении престижа работы учителя деньги педагогам платят небольшие.

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