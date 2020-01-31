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31.01.2020

Сколько в Иркутской области зарабатывает ветеринарный врач? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». В очередном обзоре редакция расскажет о зарплатах и вакансиях для  ветеринарного врача. В январе на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось около десятка вакансий для этих специалистов.

Ветеринар – это специалист, который занимается лечением и предотвращением множества заболеваний животных, выполняет различного типа хирургические вмешательства. Он также должен оказать квалифицированную помощь животным в ходе родов, методом проведения эвтаназии избавить от мучений питомцев, у которых нет никаких шансов на дальнейшее выздоровление. Причем работать предстоит не только с домашними животными, но и с экзотическими.

В Иркутской области ветеринары в среднем получают около 30 тысяч рублей.

Представляем топ самых заметных предложений работы для ветеринарный врачей.

Открыта вакансия ветеринарного врача в ПАО «Белореченское» в Черемховском районе. Соискатель должен быть с высшим или средним профессиональным образованием и опытом работы. Предстоит заниматься осмотром и диагностикой заболеваний животных – куриц, коров и бычков. Зарплата для ветеринара в «Белореченском» – от 30 тысяч рублей.

Ведущий ветеринарный врач нужен Тайшетской станции по борьбе с болезнями животных. Работодатель будет рад видеть сотрудника с высшим образованием, можно и с  минимальным опытом. Ему предстоит осматривать животных, выявлять их болезни и лечить. Рассчитывать можно на 21,5 тысячу рублей в месяц. Работать предстоит с понедельника по пятницу с 8 до 17, а отпуск обещают 39 рабочих дней.

Возьмет в свои ряды пунктуального, ответственного и дисциплинированного ветеринара Ангарская птицефабрика. В список обязанностей врача входит контроль здоровья цыплят и взрослых птиц в промышленном птицеводстве и проведение дератизации. Главное для сотрудника – даже не опыт работы, а знание рабочих инструкций, рабочего процесса. На руки здесь обещают 27 тысяч рублей в месяц.

Наконец, вакансия в Межмуниципальном управлении МВД РФ «Иркутское». Здесь открыт конкурс на должность ветеринара, который будет проводить регулярный осмотр служебных собак. Также им нужно будет ставить прививки и лечить от болезней. Главные требования – опыт работы от года и ответственное отношение к работе. Зарплата – 17 тысяч рублей.

Чтобы стать ветеринаром, нужно сперва отучиться в сельскохозяйственной академии, а затем пройти стажировку в течение двух лет, занимая должность помощника. И лишь после того, как специалист сумеет хорошо зарекомендовать себя, он сможет вести собственную врачебную практику. Главное для ветеринара – это моральная подготовка, ведь нередко к нему приводят животных в плохом состоянии, и не всегда их жизнь удается спасти. Поэтому нужно быть, в том числе, готовым к проведению эвтаназии, помня, что этим облегчает страдания. Еще одна трудность в работе ветврача – зверь не может сказать, что у него болит и как его организм реагирует на лечение. Ветеринар может только по вторичным признакам диагностировать болезнь и наблюдать за ее течением, наблюдая результаты анализов. Также процесс оказания врачебной помощи может быть достаточно травмоопасным, ведь порой раненые или чувствующие боль животные очень агрессивны.

Главный плюс работы по этой специальности – это возможность спасать жизнь нашим братьям меньшим. Кроме того, при определенном опыте можно открыть свой ветеринарный кабинет, наработать клиентскую базу и неплохо зарабатывать.

К минусам стоит отнести совсем небольшое количество вакансий, хотя высококвалифицированный специалист в области ветеринарии никогда не останется без работы. Существует множество мест, где востребованы ветеринары – цирки и конюшни, зоопарки и животноводческие фермы.

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