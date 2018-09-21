Сколько в Иркутской области зарабатывает водитель автобуса? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), – «Телеинформ» продолжает следить за ситуацией на рынке труда Иркутска. Сегодня в рамках проекта «Иркутянин на работе» – обзор зарплатных предложений на должность водителя автобуса. Чтобы определить уровень заработка специалистов подобного профиля в Иркутской области, было рассмотрено свыше 30 вакансий на сайтах workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru.

Водитель автобуса занимается перевозкой пассажиров. В его обязанности, в зависимости от специализации, также входит проверка технического состояния транспортного средства, прохождение медицинского контроля перед отправкой на рейс, получение документов и ведение путевой маршрутной карты, отслеживание посадки и высадки пассажиров, соблюдение скоростного режима, оперативная связь с диспетчером. Средняя рыночная зарплата водителя автобуса в Иркутске составляет 34 тысячи рублей.

Доступ к должности открыт претендентам со средним либо средним профессиональным образованием. Для того чтобы получить место водителя автобуса, необходимо наличие автомобильных прав категории D, знание правил дорожного движения, техники безопасной езды, правил эксплуатации автобуса, способов выявления и устранения легких неисправностей автотранспорта, а также использования средств оповещения пассажиров на регулярном маршруте. Начальный оклад будет колебаться в пределах 25-32 тысяч рублей.

Средняя зарплата претендента с опытом работы не менее двух лет составит от 32 до 40 тысяч рублей. На этом этапе пригодится знание маршрута движения, остановок для посадки и высадки пассажиров, опасных участков на пути следования автобуса, объездных путей в случае ремонтных работ, а также расположения лечебных учреждений, заправочных станций и станций контроля технического состояния транспорта на маршруте, правил перевозки людей и багажа, тарификации платы за проезд и перечня документов, необходимых в рейсе.

Рост дохода ждет водителей с опытом работы не менее трех лет, готовых на работу вахтовым методом. Наличие водительских прав категорий B, C, D, E, умение работать на технике повышенной проходимости, наличие действующей карты водителя, навык технического обслуживания транспортных средств, а также готовность к длительным командировкам принесут значительную прибавку к заработку, который составит от 40 до 80 тысяч рублей.

Основными требованиями к личным качествам кандидатов при выборе профессии водителя автобуса в Иркутске станут ответственность, оперативность, стрессоустойчивость, хорошее зрение и скорость реакции, физическое здоровье. Особо ценится наличие водительских прав нескольких категорий. К плюсам традиционно относят гибкий порог доступа к профессии, а также неплохой уровень оплаты труда. К минусам – высокий уровень личной ответственности и стрессовый характер работы.