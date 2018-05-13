Сколько в Иркутской области зарабатывает заведующий аптекой? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 14.05.18 (ИА "Телеинформ"), - «Телеинформ» продолжает следить за ситуацией на рынке труда Иркутска. Сегодня в рамках проекта «Иркутянин на работе» – обзор зарплатных предложений на должность заведующего аптекой. Чтобы определить уровень заработка специалистов подобного профиля в Иркутской области, было рассмотрено свыше 15 вакансий на сайтах workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru.

Заведующий аптекой занимается общим руководством фармацевтической организацией. В его обязанности входит организация работы коллектива, взаимодействие с другими учреждениями здравоохранения, обеспечение минимально необходимого ассортимента лекарственных средств, анализ деятельности аптеки, организация финансово-хозяйственной деятельности, кадрового планирования, обучения и квалификации сотрудников, ведение отчётных документов. Средняя рыночная зарплата заведующего аптекой в Иркутске составляет 45 тысяч рублей.

Доступ к должности открыт претендентам с высшим фармацевтическим образованием, либо средним профессиональным образованием в области фармацевтики и стажем работы не менее пяти лет. Претендент на руководящую работу должен демонстрировать знание теоретических и организационных основ фармацевтического дела, технологии изготовления лекарственных средств в аптеке, номенклатуры лекарственных средств и изделий медицинского назначения, технологию их хранения и порядок отпуска. Начальный оклад будет колебаться в пределах 40-45 тысяч рублей.

Средняя зарплата претендента с опытом успешной работы в фармацевтических компаниях не менее двух лет составит от 45 до 50 тысяч рублей. На этом этапе необходимо наличие сертификата «Управление и организация фармации», пригодится знание основ экономики, труда и управления, уверенное владение компьютером и программой «1С:Аптека», знание действующего порядка ценообразования, критериев и показателей обеспеченности населения лекарственными препаратами, владение навыками фармацевтического маркетинга и микроменеджмента.

Рост дохода ждёт провизоров с опытом руководящей работы не менее пяти лет. Самый высокий оклад получают заведующие крупными сетями, а также успешные фармацевтические дилеры. Теоретические знания по проведению маркетинговых исследований товара, рынка, конкурентоспособности, а также опыт укрепления позиций определенного лекарственного средства на рынке принесут значительную прибавку к заработку, который составит от 50 до 75 тысяч рублей.

Основными требованиями к личным качествам кандидатов при выборе профессии заведующего аптекой в Иркутске станут ответственность, коммуникабельность, энергичность, обучаемость, доброжелательность, навыки эффективных продаж. В профессии заведующего аптекой аналитики отдельно отмечают благоприятные условия для карьерного роста из-за взрывного развития аптечного рынка. К минусам профессии относят высокий уровень личной ответственности.