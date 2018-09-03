В Ангарске бывший директор ЗАО «Дельтаком» сел на четыре года за хищение 222 миллионов рублей

Ангарск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору ЗАО «Дельтаком» за растрату 222 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ – хищение чужого имущества, вверенного виновному, путем растраты в особо крупном размер.

Руководитель предприятия, основным видом деятельности которого являлось хранение нефти, газа и продуктов их переработки, в 2013 году заключил договора поставок нефтепродуктов с рядом коммерческих организаций, однако вверенные ему денежные средства похитил и растратил, общая сумма составила более 222 млн рублей.

Вину в совершении преступления фигурант уголовного дела не признал.

Суд назначил наказание бывшему генеральному директору ЗАО «Дельтаком» в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 40 тысяч рублей.

Кроме того, суд удовлетворил требования представителей потерпевших о взыскании причиненного материального ущерба в полном объеме. После оглашения приговора фигурант уголовного дела заключен под стражу.