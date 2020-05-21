В Иркутской области фиксируют резкий спад по выдаче потребкредитов

Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области количество выданных банками в апреле 2020 года потребительских кредитов сократилась на 53,9% по сравнению с мартом. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Если в марте финансовые организации выдали жителям Иркутской области 30,5 тысяч займов, то в апреле – чуть больше 14 тысяч.

По данным НБКИ, в целом по России падение составило 60%. Это сопоставимо с сокращением, зафиксированным в «кризисном» январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года. Тогда выдача потребкредитов «упала» на 61,3%. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в апреле 2020 года сокращение выдачи потребительских кредитов оказалось ещё более существенным – на 63,7%.

– Текущая ситуация в розничном кредитовании, безусловно, шоковая, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Падение выдачи по потребительским кредитам в апреле составило 60%. При этом онлайн-кредитование продолжает работать с небольшим снижением, а многие лидеры рынка даже нарастили свои объемы по сравнению с мартом 2020 года. В свою очередь офлайн-кредитование в прошлом месяце, по сути, «встало». В целом, на наш взгляд, становится все более очевидным, что будущее в розничном кредитовании – за дистанционными каналами продаж.

Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено практически во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Краснодарский край (на 73,9%), Ростовская область (на 66,0%) края, Ставропольский (на 65,8%) и Пермский (на 65,5%) края, а также республика Татарстан (на 63,2%).