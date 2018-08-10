В Усолье-Сибирском главбух похитила 8 миллионов из средств на оплату труда работникам интерната

Усолье-Сибирское, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Главный бухгалтер санаторной школы-интерната №4 Усолья-Сибирского похитила 8 млн рублей из средств на оплату труда сотрудникам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, Усольский городской суд вынес приговор в отношении 42-летней местной жительницы – бывшего главного бухгалтера школы-интерната. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частями 3,4 статьи 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, с использованием своего служебного положения в крупном, особо крупном размере.

Женщина с января 2013 года по сентябрь 2017 года, используя свое служебное положение, похитила вверенные ей денежные средства из фонда оплаты труда на общую сумму более 8 млн рублей.

До вынесения судом приговора женщина частично возместила причиненный бюджету Иркутской области материальный ущерб в размере 520 тысяч рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины и назначил бывшему главбуху наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в сумме 230 тысяч рублей. При этом отбывание наказания ей отсрочено до достижения ребенком 14-летнего возраста.