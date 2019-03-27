Ведущие финансовые эксперты научат иркутян эффективно распоряжаться накоплениями

Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Открытие Брокер» организует в Иркутске конференцию по инвестициям, на которой ведущие эксперты компании расскажут о возможностях управления финансами.

Как сообщают организаторы, участников конференции ждет увлекательная беседа на одну из самых интересных тем – личные финансы. Специалисты с многолетним опытом на финансовых рынках расскажут о том, как копить, сберегать и во что вкладывать свой капитал. Также участники услышат, чем отличаются вклады от структурных продуктов, какие особенности можно выделить у тех или иных инструментов приумножения капитала.

Конференция полезна в первую очередь как инструмент повышения финансовой грамотности: вопросы личных финансов будут рассматриваться через призму экономической обстановки в стране и на финансовых рынках. Участники узнают, как политическая ситуация в мире и режим иностранных санкций влияют на их личный бюджет; почему покупательная способность падает, каковы причины того, что ставки по банковским депозитам низкие, а инфляционные и валютные риски при этом растут. Но главное – они поймут, как ориентироваться в потоке информации и каковы те механизмы, которые позволяют накапливать средства любому частному лицу.

Конференция «Инвестиции в условиях торговых войн» состоится 4 апреля 2019 года в 18:30 в Courtyard by Marriott, ул. Чкалова, 15, большой конференц-зал. Поучаствовать в ней можно совершенно бесплатно по предварительной регистрации на сайте «Открытие Брокер» . Количество мест ограничено, торопитесь!

СПРАВКА:

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