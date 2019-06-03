Акция «Эко-лето со Сбербанком» дает возможность выиграть денежный приз

Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - ПАО Сбербанк выступил организатором акции «ЭКО-лето со Сбербанком». Розыгрыш денежных призов пройдет среди абонентов ООО «РТ-НЭО Иркутск» – регионального оператора по утилизации твердых коммунальных отходов в южной части области.

Целью акции является продвижение идеи заботы об окружающей среде, содержание чистоты в нашем регионе, сообщает пресс-служба банка. Для этого жители городов и поселений – потребители коммунальной услуги по вывозу и утилизации мусора – должны в том числе своевременно производить ее оплату. Байкальский банк и ООО «РТ-НЭО Иркутск» решили усилить экологическую идею и разработали совместную акцию.

Для участия в Акции «Эко-лето со Сбербанком» жители Иркутска и южной территории Приангарья должны оплатить услуги «РТ-НЭО Иркутск» за вывоз твердых коммунальных отходов: 1) через «Автоплатеж» Интернет-банка или мобильного приложения «Сбербанк-Онлайн»; 2) наличными либо банковской картой Сбербанка в терминалах Сбербанка; 3) в офисах Сбербанка, через сотрудника филиала.

Всем желающим принять участие в проекте «Эко-лето» для регистрации также необходимо в период с 1 июня по 31 августа 2019 года на сайте sberbank.ru (раздел «Выгодно для Вас») заполнить анкету. В период с 1 по 30 сентября 2019 года среди общего числа зарегистрированных участников методом случайного выбора будут определены победители, они получат денежные призы (до 40 тысяч рублей).