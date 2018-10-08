Александр Абрамкин: безналичный город – не миф, а реальность

Иркутская область, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Объемы безналичных платежей растут с каждым годом в арифметической прогрессии. Ежедневно возникает все больше предпосылок и поводов для развития безналичного мира. Об основных тенденциях с точки зрения банка рассказал председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин. Первый проект при участии Сбербанка по созданию безналичного города реализован в Зеленодольске республики Татарстан. За два года оборот наличных средств здесь сократился в два раза. В апреле этого года Сбербанк и администрация Красноярского края подписали соглашение по развитию безналичных платежей в Железногорске. Проект подразумевает выпуск карты жителя города, в которой кроме банковского присутствуют социальное, транспортное, медицинское приложения. Один платежный инструмент для целого ряда услуг. Число держателей банковских карт постоянно растет, и при этом формируется культура безналичной оплаты практически любых товаров и услуг. Безнал давно стал нормой при оплате покупок в супермаркетах и интернатах-магазинах, при бронировании номеров в отелях и заказе билетов в кино. Даже в транспорте за проезд теперь легко рассчитаться «пластиком» или телефоном в одно касание. Безналичные расчеты вошли в привычку. Для многих безнал – это наиболее удобный, быстрый и экономный – проще говоря, предпочтительный – способ расчета. Во-первых, нет необходимости носить с собой наличные средства, и вы не рискует их потерять. Во-вторых, через отчеты по карте легко отслеживать собственные расходы. Наконец, карта может быть не только пластиковой – такой, которая прекрасно живет в вашем смартфоне. – Владельцы карт настолько привыкли рассчитываться «пластиком», что уже недоумеваете, когда слышат, что где-то в магазине, на турбазе, в салоне красоты или в сервисе не принимают к оплате банковские карты. При этом сегодня одним из основных драйверов роста безналичного оборота стало развитие бесконтактной технологии. Сегодня бесконтактными делают даже наиболее простые карты моментальной выдачи, – сказал Александр Абрамкин. Он добавил, что бесконтактная технология задействована и в общественном транспорте. Байкальский банк обеспечил возможность быстрого и прозрачного расчета по карте (также через системы Apple- и Android-pay) в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях Иркутска, а также в общественном транспорте Читы и Улан-Удэ. – По статистике банка, ежедневно более 10 тысяч пассажиров в трех этих регионах оплачивают проезд безналичным способом. В перспективе такими же терминалами планируется оснастить и коммерческий транспорт – маршрутные такси, автобусы междугородних сообщений, – пояснил Александр Абрамкин. Большая часть платежей сегодня проводится через дистанционные каналы обслуживания – банкоматы, платежные терминалы, интернет-банк Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение, услугу Автоплатеж, которые позволяют значительно упростить процесс проведения регулярных платежей и сэкономить время плательщика. Доля таких платежей в Байкальском банке Сбербанка ежемесячно достигает более 85%. – Использование дистанционных каналов обслуживания позволяет нашим клиентам значительно экономить время. Тестовые замеры показывают, что на оплату счета в устройстве самообслуживания или интернет-банке требуется в среднем три-пять минут. Оплата через услугу Автоплатеж занимает полминуты, которые требуются для прочтения смс-сообщения о платеже, – отметил глава Байкальского банка Сбербанка. – Сегодня все экономят время, поэтому предпочитают платить со счета банковской карты. Кроме того, развитие удаленных каналов позволяет снижать затраты клиентов на оплату комиссии. Кроме того, заявил он, Сбербанк и партнеры стремятся поощрять клиентов-держателей карт рассчитывающихся безналичным способом. В частности, действует партнерская программа «Спасибо от Сбербанка». Участник программы копит на карте бонусы «Спасибо», которые зачисляются ему как процент с каждой операции при безналичном растете за товары и услуги. Бонусами можно потратить у партнеров банка до 99% суммы в чеке. В программе «Спасибо» у Сбербанка более двухсот партнеров, на территории обслуживания Байкальского банка – более 70. Это магазины одежды, обуви, продуктовые торговые сети, продавцы электроники, аптеки, автозаправки. И банк постоянно расширяет партнерский список. Также напомним, что в июле нынешнего года Сбербанк обновил программу лояльности «Спасибо». В новом формате активные клиенты получают еще больше бонусов и могут обменивать бонусы на рубли. – После перезапуска программы в ней появились четыре уровня привилегий – «Спасибо», «Большое Спасибо», «Огромное Спасибо», «Больше, чем Спасибо». Интересно, что переход с уровня на уровень теперь для клиента выглядит как игра с определенными ежемесячными заданиями. Выполняя их, участники программы повышают свой статус и получают дополнительные привилегии. При достижении четвертого уровня можно обменивать бонусы «Спасибо» на рубли. На уровнях «Огромное Спасибо» и «Больше, чем Спасибо» есть возможность выбирать дополнительные категории, за покупки в которых будут получать повышенные бонусы. Списывать накопленные бонусы по-прежнему просто. Их можно потратить в точках партнеров, а также в интернете в режиме 24/7 обменять на железнодорожные и авиабилеты, брони отелей, – сообщил Александр Абрамкин. Живые бумажные деньги, бесспорно, должны из наших карманов исчезнуть, считает он. Кеш – это очень дорогая история для потребителей, банков, государства, предпринимателей. Исследования показывают, что эквайринг помогает увеличить поток клиентов и средний чек покупки. Благодаря эквайрингу растет скорость обслуживания покупателей и появляется дополнительный канал продаж – банковская карта, которая позволяет клиенту тратить больше и не задумываться о количестве наличных средств в кошельке. При оплате картой у кассира отсутствует риск получить фальшивую банкноту. Сокращаются затраты на услуги инкассации. Без эквайринга сложно представить работу компаний, которые продают товары и услуги через интернет. – На сегодняшний день в Байкальском банке заключено 30 тысяч договоров с предприятиями торговли и услуг, где можно расплатиться картой. С начала этого года поток желающих использовать инструменты эквайринга вырос более чем на 10%, – заявил Александр Абрамкин. – В настоящий момент Сбербанк может предложить предпринимателям легко адаптирующиеся под формат и обороты любого бизнеса официальные, легальные сервисы по приему платежей, в том числе и онлайн. Представителей малого и микробизнеса часто интересует возможность приема оплаты от своих клиентов через страницу в социальных сетях. Кроме того, отметил председатель Байкальского банка Сбербанка, система позволяет получать расширенную информацию по динамике оборотов, размеру среднего чека, частоте транзакций, не только в виде статистики, но графиков. – То есть предприниматель получает инструмент не только для приема платежей, но и для всесторонней оценки и анализа своего бизнеса. И мы уже получаем самые хорошие отзывы от бизнеса. И это далеко не предел, – заключил Александр Абрамкин. По материалам пресс-службы Байкальского банка Сбербанка ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр абрамкин

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