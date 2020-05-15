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Финансовые новости Иркутской области
16.05.2020

Александр Якубовский провел вебинар на тему «Ипотечные и кредитные каникулы» на площадке сайта «Единой России»

Москва, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы, член правозащитного центра партии «Единая Россия» Александр Якубовский провел вебинар на тему «Ипотечные и кредитные каникулы» на площадке сайта ЕР. Парламентарий рассказал, что в начале пути пандемии в России к нему поступило множество обращений с жалобами на невозможность получить меры поддержки. Всего их пришло больше 700 из 23 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

– Все обращения вместе со мной изучали юристы. Направлял депутатские запросы в Центробанк, правоохранительные органы. Результатом этого например, стало то, что ведущие банки приняли решение не требовать обязательный зарплатный проект при обращении за беспроцентным кредитом для предпринимателей. Большинство проблем, с которыми обращались ко мне люди, удалось решить, – отметил Александр Якубовский.

Многие обращения касались отказов банками в предоставлении каникул. Поэтому депутат ещё раз напомнил, кто имеет право на предоставление каникул, какие документы необходимы, где их брать если, например, организация закрыта на карантин или вообще банкрот, и что делать в случае попыток банков трактовать закон так, как выгодно им.

Ещё одной темой вебинара стала льготная ипотека. Александр Якубовский рассказал, как действует эта система. Право на получение займа на покупку жилья под 6,5% имеют все жители России. Речь идёт о приобретении квартир в новостройках. Взять ипотеку можно до ноября 2020 года. Сумма процента останется прежней на протяжении всего срока кредитования.

– Льготная ипотека уже показывает свою эффективность. Желающих взять её много. Спрос на новостройки растёт. В свою очередь это даёт и второй плюс - поддержку строительной отрасли. А значит как раз способствует тому, что число обманутых дольщиков в стране увеличено не будет, – заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что обращения, которые направляют ему люди, – как раз та самая лакмусовая бумажка, которая позволяет видеть, как работают меры поддержки в период пандемии. Также это возможность оперативно исправлять возникающие казусы на местах и в законодательстве.

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