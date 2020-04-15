Александр Якубовский рассказал, как оформить «кредитные каникулы» в условиях пандемии

Москва, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Правительство России повысило лимиты займа для «ипотечных каникул», и воспользоваться отсрочкой смогут 70% от тех, у кого есть ипотека. Но право на «кредитные каникулы» в условиях пандемии коронавируса есть не только у тех, кто взял кредит на жилье. Об этом в прямом эфире в соцсети рассказал руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, член рабочей группы правозащитного центра партии, депутат Госдумы Александр Якубовский. Как сообщает пресс-служба партии, парламентарий объяснил, что лимиты обычных банковских кредитов и потребительских займов для «кредитных каникул» до полугода не изменились и их можно оформить, если договор отвечает ряду требований. Например, если он был заключен до 3 апреля и первоначальная сумма на кредит или займ не превышает 250 тысяч рублей, для автокредита – 600 тысяч, по кредитной карте – 100 тысяч, для ИП – 300 тысяч, а также если доход за месяц снизился на 30%. Если кредитов несколько, отсрочка предоставляется как по всем договорам одновременно, так и по каждому в отдельности. Заявление подается лично, онлайн, по телефону или почте, но строго до 30 сентября. К нему не нужно ничего прикладывать: считается, что если вы обратились, то кредитор автоматически устанавливает отсрочку. – Кредитор может запросить документы, подтверждающие уменьшение дохода, и вы обязаны их предоставить в течение 90 дней, в исключительных случаях этот срок может быть продлен еще на 30 дней. Если вы их не предоставите, кредитор получит уведомление об аннулировании «кредитных каникул» и автоматически попадет на просрочку, – уточнил Александр Якубовский. Какие документы нужны для «кредитных каникул»? В кредитную организацию можно направить справку о доходах 2-НДФЛ, справку из центра занятости населения, больничный лист на срок от 1 месяца и другие документы, подтверждающие снижение доходов. – Если работодатель не может выдать справку 2-НДФЛ, ее можно получить в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или ФНС, – рассказал парламентарий. Документы для отсрочки предпринимателям определяет правительство или Центральный банк России. Кто может рассчитывать на кредитные послабления, кроме физических лиц? «Кредитные каникулы» распространяются на малых и средних предпринимателей при условии, что они включены в соответствующий реестр, если их деятельность попала в список 22 наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, а также если кредитный договор заключен до 3 апреля. – При этом для бизнеса нет требований по снижению дохода или максимальных размеров кредита в отличие от физлиц. Получается, если перечисленные выше условия соблюдены, организация вправе уйти на каникулы по кредиту, в том числе и по ипотечным кредитам, – отметил депутат. Как сэкономить на процентах во время «кредитных каникул»? Во время отсрочки не нужно вносить никаких платежей, но за пользование деньгами продолжают начисляться проценты за весь период «кредитных каникул», и их придется заплатить в конце срока займа, для этого в графике платежей появится дополнительный период погашения займа. – В «кредитные каникулы» есть возможность сэкономить. Если в этот период вы вносите любую сумму в качестве досрочного погашения, то вся сумма сразу зачисляется на погашение основного долга. Тем самым появится возможность снизить базу для начисления процентов и уменьшить общую сумму процентов, – разъяснил Александр Якубовский. Он добавил, что заемщик вправе в любой момент прекратить течение льготного периода, направив кредитору уведомление. Что делать, если решение банка в отказе на «кредитные каникулы» необоснованное? Заемщик может пожаловаться в Центробанк, в письме должен быть указан факт обращения в кредитную организацию с заявлением о предоставлении «кредитных каникул» и факт отказа, и необходимо приложить все те же документы, что и в кредитную организацию. Заявления также можно подать в Роспотребнадзор, прокуратуру и суд. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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