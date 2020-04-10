Аналитики Авито Работа выяснили, что зарплата в Иркутске за год выросла на 1,2%

Иркутск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Аналитики Авито Работа проанализировали рынок труда в первом квартале 2020 года и выяснили, что зарплата в Иркутске выросла на 1,2%. Столица Приангарья стала тринадцатым крупным российским городом по размеру среднемесячной зарплаты.

Как сообщает пресс-служба Авито, средний заработок в Иркутске - 34 тысячи 600 рублей. За год цифра выросла на 1,2%, а за квартал – снизилась на 1,7%.

По итогам квартала в Иркутске в число самых востребованных среди работодателей групп профессий вошли продавцы, производственники, перевозчики, профессионалы автобизнеса и строители. Этих специалистов чаще всего искали с помощью вакансий работодатели на сайте, на них суммарно пришлось около 62,9% всех актуальных вакансий в городе. За квартал больше всего вырос спрос работодателей на продавцов (прирост доли вакансий группы в общем числе вакансий на 1,6 п.п.), снизился спрос на строителей (снижение доли вакансий группы в общем числе вакансий на 2,8 п.п.).

Среди соискателей работы в первом квартале самый большой интерес вызвали вакансии по группам «продажи», «транспорт, логистика», «производство, сырьё, с/х», «без опыта, студенты» и «строительство». На вакансии в этих пяти группах пришлось 69,1% всех запросов контактов в категории за квартал. Максимальный прирост спроса за квартал пришелся на «продажи» (2,2 п.п). Максимальное снижение спроса за квартал пришлось на группу профессий «строительство» (1,7 п.п.).

В Иркутске самой высокооплачиваемой группой профессий среди популярных оказались строители - им предлагали в среднем 44 тысячи 600 рублей в месяц. А самыми низкооплачиваемыми были студенты, которые могли рассчитывать на 30 тысяч рублей в месяц. Квартальная динамика окладов больше всего порадовала продавцов приростом зарплат в 1,9%, разочаровала - производственников снижением зарплат на 4,6%.