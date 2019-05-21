Аналитики: средняя стоимость летних перелетов по России из Иркутска за год выросла на 12%

Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Средняя стоимость на летние перелеты по России из Иркутска за год увеличилась на 12% и составила 27 тысяч 538 рублей, однако билеты за рубеж подешевели на 1% и стали стоить в среднем 32 тысячи 989 рублей. Об этом сообщает туристический поисковик Aviasales.

Несмотря на увеличение среднего чека на внутренние рейсы, есть и подешевевшие направления. Так, например, стало выгоднее летать в Красноярск на 22% в среднем за 10 тысяч 180 рублей, а также подешевели билеты в Волгоград – на 19% до 35 тысяч 142 рублей.

Кроме того, в пределах 5% снизились цены на билеты в Благовещенск, Владивосток и Санкт-Петербург. Перелет в перечисленные города теперь обойдется в 25, 20 и 27,5 тысяч рублей соответственно.

Самым подешевевшим заграничным направлением стал Пекин, где в этом году можно сэкономить на перелете 32% и заплатить за билеты в среднем 17,5 тысяч рублей. Значительно упали цены и на другие зарубежные маршруты. Так, со скидкой в 20% этим летом можно посетить Милан – за 35 тысяч рублей.

Ещё одним заметно подешевевшим направлением стало Токио. Билеты туда в среднем стоят 21 тысячу рублей, что на 12% меньше, чем прошлым летом.

В список выгодных авиапутешествий также попали Ереван и Бангкок, куда средний чек на билеты снизился на 3%. Сейчас билеты в Армению и Таиланд можно купить в среднем за 26,5-33 тысячи рублей.