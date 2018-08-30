Ангарчанин хотел продать в интернете кухонную плиту, а потерял все сбережения матери

Ангарск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Ангарска потерял все сбережения матери при попытке продать в интернете кухонную газовую плиту. Мошенники вынудили его списать с банковской карты 144 тысячи рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 31-летний ангарчанин собирался продать плиту за 1200 рублей. Спустя пару дней после размещения объявления в интернете ему позвонил потенциальный покупатель и рассказал, что очень заинтересован в приобретении и не глядя готов купить кухонную утварь. Деньги он якобы перечислит на карту, а вывозом займется служба перевозок, так как «покупатель» находится за пределами Иркутской области. У продавца своей банковской карты не было, поэтому он взял карту матери и направился к ближайшему банкомату, где выполнил все инструкции незнакомца, в том числе назвал цифры на обороте и коды из смс-сообщений. После этого злоумышленник сообщил, что перевел мужчине ошибочную сумму. На экране банкомата отобразилось пополнение счета 122 тысячи. Незнакомец попросил снять со счета все имеющиеся деньги и зачислить их на разные номера телефонов, после чего положил трубку, а его номер стал недоступен. Установлено, что используя персональные данные клиента, злоумышленник сначала получил реквизиты банковской карты, а затем зарегистрировался в мобильном приложении интернет-банка, тем самым получив доступ ко всем счетам. Со сберкнижки пенсионерки аферист перевел 122 тысячи на ее карту. Чтобы не стать жертвами мошенников, категорически нельзя никому сообщать пин-код карты, CVV-код (код безопасности, указанный на оборотной стороне карты), срок действия карты, имя, указанное на карте и пароли доступа в интернет-банк, коды подтверждения по операциям, которые приходят на телефон. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

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