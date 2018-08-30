ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Деньги
30.08.2018

Ангарчанин хотел продать в интернете кухонную плиту, а потерял все сбережения матери

Ангарск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Ангарска потерял все сбережения матери при попытке продать в интернете кухонную газовую плиту. Мошенники вынудили его списать с банковской карты 144 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 31-летний ангарчанин собирался продать плиту за 1200 рублей. Спустя пару дней после размещения объявления в интернете ему позвонил потенциальный покупатель и рассказал, что очень заинтересован в приобретении и не глядя готов купить кухонную утварь. Деньги он якобы перечислит на карту, а вывозом займется служба перевозок, так как «покупатель» находится за пределами Иркутской области.

У продавца своей банковской карты не было, поэтому он взял карту матери и направился к ближайшему банкомату, где выполнил все инструкции незнакомца, в том числе назвал цифры на обороте и коды из смс-сообщений. После этого злоумышленник сообщил, что перевел мужчине ошибочную сумму.  На экране банкомата отобразилось пополнение счета 122 тысячи. Незнакомец попросил снять со счета все имеющиеся деньги и зачислить их на разные номера телефонов, после чего положил трубку, а его номер стал недоступен.

Установлено, что используя персональные данные клиента, злоумышленник сначала получил реквизиты банковской карты, а затем зарегистрировался в мобильном приложении интернет-банка, тем самым получив доступ ко всем счетам. Со сберкнижки пенсионерки аферист перевел 122 тысячи на ее карту.

  • Чтобы не стать жертвами мошенников, категорически нельзя никому сообщать пин-код карты, CVV-код (код безопасности, указанный на оборотной стороне карты), срок действия карты, имя, указанное на карте и пароли доступа в интернет-банк, коды подтверждения по операциям, которые приходят на телефон.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске