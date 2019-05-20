|Деньги
|19.05.2019
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Ангарчанин отсудил страховую выплату за утонувший в Байкале смартфон
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Ангарск, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - По решению суда страховая компания выплатит 95 тысяч рублей жителю Ангарска, уронившему сотовый телефон в Байкал.
Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, инцидент произошел в августе прошлого года. Житель Ангарска уронил в озеро Байкал сотовый телефон Samsung Galaxy S8, который после этого перестал работать. Посчитав, что произошел страховой случай, ангарчанин обратился в ПАО СК «Росгосстрах» с соответствующим заявлением. Но страховая компания отказала в выплате возмещения, пояснив, что телефон был поврежден в результате падения, а риск «падение» не является страховым. Полагая, что ему неправомерно отказали в выплате, мужчина подал иск в Ангарский городской суд.