Ангарчанин отсудил страховую выплату за утонувший в Байкале смартфон

Ангарск, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - По решению суда страховая компания выплатит 95 тысяч рублей жителю Ангарска, уронившему сотовый телефон в Байкал. Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, инцидент произошел в августе прошлого года. Житель Ангарска уронил в озеро Байкал сотовый телефон Samsung Galaxy S8, который после этого перестал работать. Посчитав, что произошел страховой случай, ангарчанин обратился в ПАО СК «Росгосстрах» с соответствующим заявлением. Но страховая компания отказала в выплате возмещения, пояснив, что телефон был поврежден в результате падения, а риск «падение» не является страховым. Полагая, что ему неправомерно отказали в выплате, мужчина подал иск в Ангарский городской суд.



В ходе судебного заседания было установлено, что при покупке сотового телефона между истцом и ответчиком был заключен договор добровольного страхования мобильной техники и электроники. Судом была назначена техническая судебная экспертиза, по результатам которой выяснилось, что причиной выхода телефона из строя стало воздействие значительного давления воды, а не падение сотового или попадание в него влаги, как утверждал ответчик.



При таких обстоятельствах суд признал, что данное событие попадает под страховой случай, указанный в Правилах страхования.



По решению суда со СК «Росгосстрах» в пользу истца взысканы страховое возмещение, неустойка, штраф, компенсация морального вреда и судебные расходы в общем размере 95 тысяч рублей. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: ангарск

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