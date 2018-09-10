Ангарчанка «купила» криптовалюту у мошенника и потеряла четверть миллиона

Ангарск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 250 тысяч рублей лишилась ангарчанка, решившая вложить деньги в покупку цифровой валюты. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

О происшествии 35-летняя женщина сообщила правоохранителям 9 сентября. В одном из популярных мессенджеров незнакомый мужчина предложил ей инвестировать крупную сумму в покупку криптовалюты. Обсудив все условия сделки, ангарчанка перевела на его счет свыше 250 тысяч рублей, после чего аферист перестал выходить на связь.

Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области установили, что телефон лжепродавца зарегистрирован в Новосибирской области и в настоящее время заблокирован. По признакам мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.