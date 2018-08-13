Ангарчанка отсудила 46 тысяч рублей за скользкие ступеньки

Ангарск, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Пожилая ангарчанка отсудила 46 тысяч рублей у собственника скользкого крыльца.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, в ноябре прошлого года 60-летняя местная жительница, выходя из магазина «Командор», расположенного в 188 квартале, поскользнулась на крыльце и упала на спину, ударившись головой о ступеньку. В ОГАУЗ «БСМП» ей была оказана медицинская помощь, женщина находилась на больничном 10 дней.

Пенсионерка просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, утраченный заработок и расходы на приобретение лекарственных препаратов.

Обстоятельства, при которых был причинен вред здоровью истице, подтвердили допрошенные в судебных заседаниях свидетели, из показаний которых установлено, что крыльцо имело наледь, не было оборудовано противоскользящим покрытием.

В судебном заседании было установлено, что собственником здания, в котором расположен магазин, является ООО «Фирма Алекс».

Согласно законодательству права владения, пользования и распоряжения своим имуществом, принадлежит собственнику, который несет бремя содержания этого имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Суд признал иск обоснованным и подлежащим удовлетворению. С ответчика ООО «Фирма Алекс» в пользу пострадавшей взысканы расходы на лечение, утраченный заработок и компенсация морального вреда в общем размере 46 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу.