Ангарчанка отсудила у одной из турбаз 131 тысячу рублей за лечение после травмы

Ангарск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Ангарска вывихнула ногу во время катания на «ватрушке» с горки на побережье озера Байкал. Руководство турбазы около поселка Листвянка Иркутского района отказалось компенсировать затраты на лечение, и женщина обратилась в суд.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, горожанка с семьей отдыхала на турбазе вместе с семьей. На четверых человек они взяли в прокате два тюба. Сцепив их, женщина с мамой покатились с горы, но, спускаясь, вылетели за ее пределы. Истица от сильной боли в левой ноге не могла встать. Отдыхающие рядом люди сообщили руководству турбазы о случившемся, вызвали спасателей МЧС России.

– Пострадавшую доставили в больницу в Иркутске, где ей поставили диагноз: вывих левой ноги. После случившегося женщина длительное время находилась на больничном, принимала лекарства. До настоящего времени она также проходит лечение, передвигается на костылях. От произошедшего и причинного ее здоровью вреда она испытывает сильный стресс, физические и моральные страдания, – отметили в суде.

Возражая против предъявленных требований о компенсации лечения, представитель ответчика указывал на то, что ООО «Центр туризма на Байкале» оказывает услугу только по прокату инвентаря, а не по предоставлению мест для катания. Склон, с которого катилась истица на тюбинге, находится за пределами территории турбазы.

– При оценке этого довода суд исходил из того, что факт нахождения на горе, с которой каталась женщина, сотрудника турбазы, и наличие вблизи подъемника свидетельствуют о том, что ответчик оказывает не только услуги по покату спортивного снаряжения, но и непосредственно услугу по катанию с горы. Доказательств того, что территория турбазы огорожена, не представлено, – пояснили в Ангарском горсуде.

В итоге женщине компенсировали моральный вред, расходы на проведение реабилитационных мероприятий в виде лечебной физкультуры, штраф, судебные расходы на оплату услуг представителя в общем размере 131 тысяча рублей.