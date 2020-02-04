Ангарск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчанка предстанет перед судом за долг по кредиту в 3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

– На основании вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Иркутской области ангарчанка, будучи индивидуальным предпринимателем, обязана выплатить в пользу агентства недвижимости задолженность в размере около 3 миллионов рублей. Исполнительный лист был передан в ангарский отдел судебных приставов. Зная о решении суда, женщина никаких мер к погашению задолженности не предприняла. Более того, она имела финансовую возможность частично гасить кредиторскую задолженность, однако не делала этого, – отмечают в ведомстве.

Должница также вела бухгалтерский учет в одной из управляющих компаний Ангарска, но умышленно не исполняла постановления судебного пристава о взыскании долгов из своего дохода. Деньги она тратила на цели, не связанные с решением суда о взыскании задолженности.

– Установив в действиях неплательщика признаки преступления, предусмотренные статьей 177 УК РФ – злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, – судебный пристав вынес рапорт. По результатам его рассмотрения дознавателем Ангарского районного отдела судебных приставов возбуждено уголовное дело, которое по окончании расследования направлено в суд для рассмотрения по существу и принятия законного решения, – подчеркнули в пресс-службе УФССП по Иркутской области.