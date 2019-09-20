Ангарский суд взыскал с недобросовестного продавца машины 440 тысяч рублей

Ангарск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске продавец автомобиля утаил от покупателя изменения номерных обозначений транспортного средства. Новый владелец узнал об этом только после постановки машины на регистрационный учет и обратился в суд, чтобы расторгнуть договор купли-продажи и вернуть свои 440 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, на заседании представитель ответчика исковые требования не признавал, пояснив, что в случае расторжения договора может быть возвращена только сумма, указанная в нем, а именно 30 тысяч рублей: расписка о получении покупателем иной большей денежной суммы истцом не представлена.

Однако в ходе разбирательства суд пришел к выводу, что автомобиль был в действительности продан за 440 тысяч рублей, что подтверждается банковскими документами о снятии денег со счета истца в день совершения сделки, а также показаниями ответчика и свидетеля, данные ими при производстве дознания в рамках уголовного дела. В итоге иск ангарчанина был удовлетворен.