Арбитражный суд Иркутской области оштрафовал московское «Первое коллекторское бюро»

Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области по итогам проверки НАО «Первое коллекторское бюро», числящегося в государственном реестре коллекторских агентств, оштрафовал организацию на 70 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, на действия сотрудников коллекторского агентства пожаловалась 41-летняя иркутянка. По фактам, изложенным в поступившем от нее заявлении, провели проверку.

– Установлено, что НАО «ПКБ», зарегистрированное в Москве, нарушает требования федерального законодательства. Сотрудники организации намеренно вводили гражданку в заблуждение относительно размера долга и направляли текстовые сообщения без указания наименования организации и телефонных номеров кредитора, что не соответствует требованиям закона, – поясняют приставы.