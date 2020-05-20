Артем Лобков призвал предусмотреть дополнительные выплаты медработникам, которые берут анализы на коронавирус

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На очередной сессии Законодательного собрания Иркутской области заместитель председателя комитета по здравоохранению, член регионального политического совета партии «Единая Россия» Артем Лобков поднял вопрос о материальном поощрении медицинского персонала, который занимается забором анализов у тех, кто находится на самоизоляции.

– Единовременную выплату получат сотрудники скорой медицинской помощи и специалисты, которые работают с биологическим материалом, анализами. Это правильно, они непосредственно контактируют с зараженными. Но одна важная категория осталась без внимания. Я прошу рассмотреть возможность дополнительных выплат для медицинских работников, которые производят забор анализов, – сказал Артем Лобков.