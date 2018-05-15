Бывший участковый полицейский в Иркутске осужден за взяточничество

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Куйбышевский районный суд Иркутска признал экс-участкового уполномоченного виновным в получении взятки в размере 75 тысяч рублей. Он оштрафован на 550 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, установлено, что 30-летний полицейский получил деньги лично и через посредника за то, чтобы ничего не делать в отношении взяткодателя.

По результатам проверки управления собственной безопасности регионального ГУ МВД мужчина был уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции.

Отмечается, что помимо крупного штрафа, бывшего участкового также на два с половиной года лишили права занимать полицейские должности.

КООРДИНАТЫ:

Управление собственной безопасности ГУ МВД по Иркутской области напоминает жителям региона: если вам стали известны сведения о противоправных действиях полицейских, об этом можно сообщить в любое время, позвонив по телефону доверия полиции: 8(3952) 21-68-88, или обратиться в УСБ ГУ МВД по адресу: Иркутск, ул. Чехова, 18.