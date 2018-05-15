|Деньги
|16.05.2018
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Бывший участковый полицейский в Иркутске осужден за взяточничество
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Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Куйбышевский районный суд Иркутска признал экс-участкового уполномоченного виновным в получении взятки в размере 75 тысяч рублей. Он оштрафован на 550 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, установлено, что 30-летний полицейский получил деньги лично и через посредника за то, чтобы ничего не делать в отношении взяткодателя.
По результатам проверки управления собственной безопасности регионального ГУ МВД мужчина был уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции.
Отмечается, что помимо крупного штрафа, бывшего участкового также на два с половиной года лишили права занимать полицейские должности.
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