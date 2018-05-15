ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Деньги
16.05.2018

Бывший участковый полицейский в Иркутске осужден за взяточничество

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Куйбышевский районный суд Иркутска признал экс-участкового уполномоченного виновным в получении взятки в размере 75 тысяч рублей. Он оштрафован на 550 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, установлено, что 30-летний полицейский получил деньги лично и через посредника за то, чтобы ничего не делать в отношении взяткодателя.

По результатам проверки управления собственной безопасности регионального ГУ МВД мужчина был уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции.

Отмечается, что помимо крупного штрафа, бывшего участкового также на два с половиной года лишили права занимать полицейские должности.

КООРДИНАТЫ:

  • Управление собственной безопасности ГУ МВД по Иркутской области напоминает жителям региона: если вам стали известны сведения о противоправных действиях полицейских, об этом можно сообщить в любое время, позвонив по телефону доверия полиции: 8(3952) 21-68-88, или обратиться в УСБ ГУ МВД по адресу: Иркутск, ул. Чехова, 18.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске